¿Quién es Allexon Saravia, el nuevo fichaje del Águila?

El Águila presentó al defensor central de nacionalidad estadounidense-salvadoreña, Allexon Saravia, como nuevo fichaje del equipo de cara al Apertura 2022. Es un refuerzo inusual para la institución que está acostumbrada a traer futbolistas sudamericanos.

El origen de Saravia se remonta a la ciudad de Alexandria, en el Estado de Virginia, Estados Unidos. Su formación futbolística se la debe al DC United donde estuvo ligado a las categorías sub-18 y sub-19 entre los años 2017-2019. Su paso por el fútbol profesional estuvo en el Loudoun United de la USL Championship donde jugó 25 partidos entre el 2020 y 2022.

ENTREVISTA A LOS FICHAJES DE ÁGUILA

El venir al fútbol de El Salvador es una nueva experiencia para Saravia, pese a tener ascendencia salvadoreña. Y es que Águila será el primer equipo en el extranjero para la carrera del zaguero.

"Esto es algo nuevo, nunca he jugado en el extranjero, pero espero darlo todo por el Águila que es uno de los más grandes de El Salvador, por lo que espero rendir", dijo en su presentación.

Los objetivos de Savaria en Águila son claros por el momento: "Juego para eso (para ganar títulos) juego para mi familia y para triunfar bastante y ganar trofeos", indicó.

UN VISTAZO A SELECCIÓN

Allexon Saravia no esquiva el hecho de que jugar en Águila lo regrese nuevamente al radar de selección nacional. El central ha estado en procesos sub-17 y debutó con la selección de El Salvador en un amistoso en septiembre del 2021 ante Guatemala.

"Ojalá pueda estar en la selección de nuevo porque quién no quiere estar ahí. Ojalá lo haga bien y que me den la oportunidad en el equipo para que si todo va bien me encuentre de vuelta con la selección", concluyó.