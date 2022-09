'Quick' Mendoza : "No me ha costado adaptarme a FAS"

FAS tomó riesgos y casi lo paga caro. Los cambios de Stradella y Mendoza le sirvieron para rescatar el empate ante Isidro Metapán y mantener el invicto en el grupo de Apertura 2022 en el que los santanecos quieren el protagonismo.

Tras el partido, Luis "Quick" Mendoza consideró que el partido fue complicado ante un rival que ha demostrado en tres partidos ser competitivo. El mexicano, que se ha adaptado rápido al plantel, espera que el planté siga en proyección.

#LMF | El "Quick" Mendoza dio su opinión sobre el empate que rescató FAS ante Metapán y apuntó el mal estado de la cancha del "Calero" Suárez.

Video: @JosueValiente47 pic.twitter.com/ocybrYt0nO — EL GRÁFICO (@elgraficionado) September 25, 2022

"Cometimos errores que nos costaron los goles pero hay que valorar que al final el equipo sacó la casta", dijo el ex de América y Morelia en su primera intervención con los medios post partido.

'Quick' agregó que en la ocasión que tuvo y que pudo significar el segundo cuando el partido iba empatado, el campo le jugó una mala pasada : "El campo no estaba en la mejor de las condiciones. Quizás en otras condiciones en balón rueda y esa pelota entra".

Sobre las rotaciones realizadas por el cuerpo técnico en la que solo repitieron tres jugadores respecto al partido anterior, Mendoza comentó que "el cuerpo técnico se basa en la aplicación que usamos para ver cómo estamos con el cansancio para decidir quiénes estaban mejor para el partido".

Sobre su adaptación en FAS y ser figura en dos fechas, dijo que "me he sentido cómodo y la gente me ha recibido como uno más. Hasta ahora no he tenido problemas para adaptarme".