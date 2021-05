Quejada, Coca y Rugama aún no renuevan con Águila

Águila anunció este miércoles a través de sus redes sociales la renovación de los contratos de los mediocampistas Gerson Levy Mayén y del brasileño Yan Maciel para la nueva temporada de liga.

Pero dentro del plantel hay tres jugadores que aún no han recibido una oferta de continuidad con el equipo emplumado tras vencerse su respectivo contrato laboral, siendo ellos el defensor central colombinao y capitán de campo, Andrés Felipe Quejada, el volante zurdo Diego Galdámez Coca y el volante de marca nejapense, Wilson Rugama.

Cada uno de ellos ha externado su deseo de seguir defendiendo los colores de Águila pero hasta el momento la junta directiva no se ha acercado a ellos para definir de una sola vez el futuro en el Apertura 2021.

“Se me terminó el contrato en este torneo estamos pendientes que la junta directiva se acerca para hablar con nosotros o en definitiva lo pondrían a uno como baja del equipo. A mediados de la temporada fue la única vez que hablé de mi renovación con una persona que habían delegado sobre el tema, ya habíamos alcanzado un acuerdo para firmar la extensión de mi contrato pero en la fase final hay rumores que ni Felipe (Quejada), (Diego Galdámez) Coca y mi persona no seguiríamos”, confirmó telefónicamente el volante Wilson Rugama.

El jugador de origen nejapense admitió que “estamos a la espera que se acerquen a uno y que le digan si seguimos o no con el equipo, más que todo por el respeto que uno merece como jugador y que siempre ha existido ese respeto a la junta directiva, siempre es importante hacer las cosas bien y tratar que haya una buena comunicación”, aseguró el futbolista a este rotativo.

Por su parte, ni el colombiano Felipe Quejada ni el volante capitalino, Diego Galdámez Coca, quisieron ahondar en el tema aunque confirmaron que sus respectivos contratos finalizaron tras quedar eliminados de la fase de cuartos de final a manos del bicampeón Alianza.

“No sabemos nada, es cierto que mi contrato finalizó pero hasta este momento no sé nada sobre mi continuidad o no en el equipo”, aclaró el hasta el domingo pasado defensor central colombiano y capitán de los emplumados.

“Por el momento solo estamos esperando si habrá o no acercamiento de parte de la dirigencia para saber si seguimos o no con el equipo, ya la mayoría de compañeros han firmado su nuevo contrato y por eso solo puedo decir que mientras no haya un comunicado oficial de parte de Águila no puedo ahondar en el tema”, externó Diego Coca.