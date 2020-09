¿Qué tanto afectará la salida de Rodolfo Góchez de la sub-23 en Guadalajara?

En El Gráfico TV de este jueves se analizó si la salida del técnico nacional Rodolfo Góchez de la selección sub-23 afectará a El Salvador en su búsqueda del boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio en el preolímpico que se realizará en Guadalajara en el 2021. Además, parte de la temática abordada por el panel de periodistas fue la sorpresiva convocatoria de Brayan Gil en la selección sub-20 de Colombia.

“Un año duró Góchez y su asistente que llegaron tras que Memo Rivera clasificara al Premundial que se jugará en Guadalajara. No pudo debutar”, dijo Diego López con respecto al tema del seleccionador.

“Se engrosa la lista de entrenadores que han salido de la FESFUT en los últimos dos años”, agregó Marcelo Betancourt.

“Vi una entrevista con el presidente de la FESFUT, Hugo Carrillo y su argumento fue el que consideró el Comité Ejecutivo que el trabajo de Rodolfo Góchez no pasó bien por los hilos de las convocatoria y creyeron que habían valores que pueden aportar más al combinado”, analizó Eugenio Calderón.

Los panelistas hicieron un enlace telefónico con el entrenador Góchez para buscar su versión del hecho: "Se me dio una razón que no fue la que después dijo el presidente de la FESFUT. Nosotros recibimos una carta firmada por el secretario general que decía que debido a la situación del COVID-19 y el parón que ha habido en el fútbol iban a prescindir de nuestros servicios. Al final no me extraña, porque esos manejos son normales en nuestro fútbol, se rompe un proceso, un sueño", dijo Góchez a los panelistas sobre su despido.

"Nos quedamos tranquilos. La verdad que la estrategia siempre fue esa, elegir el material humano que íbamos a utilizar en el modelo de juego nuestro. Nuestro edad promedio era 21.45, no estabamos dando tres años de ventaja, teníamos una excepción de jugadores que nos bajan ese promedio que es Andrés Hernández que es año 2000, pero es un jugador con un recorrido en River Plate de{ Argentina, entrenó con el Muñeco Gallardo y está por ser contrato por un equipo de la primera división de Portugal", dijo Góchez sobre los señalamientos que decían que en su plan de trabajo daba tres años de ventaja con las otras selecciones.

BRAYAN GIL

El tema de Brayan Gil y su convocatoria a la selección sub-20 de Colombia fue abordado por el staff de El Gráfico TV.

"Se han renovado las formas, pero ahora en vez de ser más estricta, son más suaves. Ahora pueden jugar máximo dos partidos oficiales con una selección juvenil y luego puede ir a otra federación. Ese jugador tiene que haber pedido la nacionalidad del otro país antes de los 21 años, hay otra que en el caso que tuviera más de 23 tendría que tener por lo menos cinco años de estudio en el país. Sí, Brayan Gil puede seguir jugando con El Salvador", dijo Betancourt

"Habrá sido un 3 o 4 de diciembre que nuestro amigo Cristian Villalta nos dio una cátedra contundente, científica y elegante hacia nuestros diputados y dejó clara la postura, dejó por sentado. Qué dirá el diputado que impulsó esta petición", se preguntó Calderón.

En el último bloque del programa, se habló de la petición de la segunda división hacia la FESFUT para que aplace las fechas de inscripción federativa para iniciar el torneo con 14 equipos.