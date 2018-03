¿Qué significa ser hijo del “Mágico” González?

Jorge Jesús González. Ese es el nombre de uno de los hijos de “Mágico” González. Lo ve jugar en un equipo de veteranos. Contempla lo que su progenitor hace con el balón. Siempre hay algo que lo impresiona de lo que ve de su padre, aunque reconoce que le hubiera gustado ver al “Mágico” cuando pasó por FAS, Cádiz o selección nacional.

¿Qué significa ser hijo del “Mágico” y como pasa los días con él?

Las mañanas son muy peculiares con él. Estamos levantados a la misma hora. Mi mamá siempre se encarga de la mayoría de las cosas, de los quehaceres en la casa. Mi papá es único, supongo. Mi papá no se mete en los quehaceres de la casa. Pero a la hora de apoyarnos está muy de lleno en eso y por eso es lo queremos mucho.

¿Lo va a dejar a su centro de estudios y le ayuda en las tareas?

Solo en las tareas. Me presiona para hacerlas, pero me voy en microbús al colegio. No quiere que sea irresponsable.

¿Le ha pedido “Mágico” que usted juegue en primera división?

Bueno, él dice que estará contento con cualquier cosa que yo haga. Pero supongo que en el fondo de su corazón el quiere que yo sea futbolista. Estamos intentándolo.

¿Qué siente cuando ve videos de él y su etapa como jugador?

Me siento raro, porque siempre quise verlo jugar. Quise verlo en su época dorada, por decirlo así, cuando él era joven y corría más. La culebrita que él siempre hace es la que más me gusta.

¿Qué le cuenta la gente?

Me dicen que su estilo de juego era parecido al de Neymar, bueno el de Neymar es parecido al de él. Es único en el país y América. La gente lo quiere por su humildad y por cómo ha representado al país y Centroamérica.