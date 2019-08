¿Qué significa la cesión de Rodolfo Zelaya a Las Vegas Lights FC?

No, Rodolfo Zelaya no está fuera de Los Ángeles FC y tampoco está descartado con el equipo. El ex delantero de Alianza, que ja jugado cinco partidos con los angelinos y ha anotado un gol, se apunta a ser una de las opciones en ataque para el equipo que lidera la conferencia en la MLS.

¿El motivo? Hace unos días el LAFC vendió al delantero uruguayo Cristian Ramírez al Houston Dynamo, por lo que Rodolfo Zelaya es una de las opciones que mantiene el equipo negro y dorado para la segunda vuelta de la MLS y para la etapa de playoffs.

Diego García, vocero del LAFC, comentó a GRUPO LPG que "lo que se quiere con Fito Zelaya, según me comenta el cuerpo técnico, es que sea una de las opciones ofensivas en la etapa más importante de la temporada (segunda vuelta y liguilla). Lo que quieren es que el jugador vaya tomando ritmo".

En ese sentido el jugador tendrá una oportunidad más de sumar minutos este sábado con Las Vegas, en un partido que disputarán frente al Orange County y que se disputará en Los Ángeles. De esta forma el delantero salvadoreño no se moverá de la ciudad.

Fito además sigue entrenando con el LAFC. El delantero completó la práctica de este jueves y mañana todavía no se define si entrenará con Las Vegas o si lo hará en solitario para preparar el partido del sábado en la USL, el único partido, de momento, que Zelaya jugaría en ese equipo.