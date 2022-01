¿Qué opina Hugo Pérez sobre el frío de Columbus para el partido ante Estados Unidos?

El técnico Hugo Ernesto Pérez dio sus valoraciones sobre las condiciones climáticas bajo las que podría jugar la selección de El Salvador contra Estados Unidos en Columbus, Ohio.

El Salvador retomará la eliminatoria mundialista el jueves 27 de enero con el duelo ante el combinado norteamericano.

La selección de Estados Unidos volvió a aplicar la estrategia del frío como ventaja climatológica para los partidos de la octagonal en la primera ventana FIFA de 2022.

"Han comentado que nosotros no vamos a aguantar el frío, no sé si vamos a aguantar el frío o no lo vamos a aguantar, pero lo que te puedo decir que he hablado con los jugadores y tienen que mentalizarse, nos vamos el 19 de enero y jugamos el 27, existen ocho o nueve días para aclimatarnos y acostumbrarnos a eso. El día del partido no vamos a tener excusas, esa es la realidad", comentó el entrenador.

La selección salvadoreña visitará el estadio Lower.com Field el 27 de enero del 2022. Para esa fecha, el clima en Columbus promedia entre un máximo de 2 ºC y un mínimo de -7 ºC.

La ciudad de Columbus es una de las sedes preferidas para la USMNT. En el pasado jugó 11 partidos en las eliminatorias desde el 2000, ganando ocho y perdiendo solo dos. En octubre de 2021 jugaron ahí por última vez, en el triunfo 2-1 ante Costa Rica.

Y sobre la selección estadounidense explicó que "Todo mundo sabe que Estados Unidos es una selección potente que está a uno o dos pasos de clasificar al Mundial y es importante medirnos contra esas selecciones porque no hemos pasado esa barrera de estar bien preparados para enfrentar ese tipo de jugadores y lo mental. Hemos tenido chispazos de las cosas que somos capaces de hacer", agregó.