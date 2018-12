¿Qué necesita el Águila para superar al Santa Tecla y llegar a la final del Apertura 2018?

La derrota por 2-3 ante el Santa Tecla, en el primer partido de las semifinales del Apertura 2018, dejó sin margen de maniobra al Águila para el juego de vuelta en Las Delicias del próximo domingo.

Para clasificar a la final el cuadro migueleño no solo necesita ganar, sino que debe hacerlo con un triunfo por diferencia de dos goles en Las Delicias, tarea que pinta difícil porque los tecleños no pierden en su casa desde el 20 de abril de 2017.

El único equipo que ha estado cerca de quebrar la racha de 42 juegos invicto en el presente torneo fue el Pasaquina en la fecha 16, cuando ganaba por 2-1, pero el local rescató el empate con gol de Geovany Ávila para un 2-2 final.

ÚLTIMOS ANTECEDENTES

Los aguiluchos no dan por perdida la serie y advierten que en el fútbol no hay nada escrito, pero los últimos resultados en ese estadio no han sido halagadores.

La última victoria del Águila en Las Delicias fue el 2 de noviembre en la fecha 18 del Apertura 2016, cuando se impuso por 2-1.

En el actual certamen el Tecla hizo valer su localía y el resultado fue cerrado. En la primera vuelta, el 15 de agosto, Tecla ganó 2-1 en la ciudad de las colinas, pero pasó sustos.

Los migueleños se pusieron en ventaja con el uruguayo Waldemar Acosta, baja por lesión y quien se perderá lo que resta de la competencia. Sin embargo, Ricardo Ferreira puso la paridad pero su equipo se fue al descanso diezmado con la expulsión del central colombiano Yosimar Quiñónez.

En el complemento apareció el capitán Gerson Mayén, quien dio el triunfo con un penal. Ese partido es recordado en Águila como el final de su invicto y la pérdida del liderato.