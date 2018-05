“Que nadie tenga la desgracia de batir mi record mundialista”

A El Salvador le tocó afrontar su primer partido mundialista de España 1982 ante Hungría, en Elche, con Ricardo Guevara Mora en la portería. Ese día la selección nacional perdió con un estrepitoso marcador de diez goles por uno, la peor derrota para un país en la historia de las copas del mundo.

Las consecuencias de esa derrota cayeron sobre el arquero. “Nos tocó vivir el día más triste de nuestra historia. Sufrí atentados, en una ocasión me dispararon adentro del carro cuando iba manejando, fueron 22 impactos con un fusil de asalto”, relató en la revista.

Tras la ola de ataques, su familia y amigos le recomendaron salir del país para poner fin a las hostilidades. Por esa razón, el exguardameta desea que ningún portero tenga el infortunio de superar su récord en una Copa del Mundo, para que no sufra lo mismo que él.

“Las cosas que uno vivió no se las deseo a nadie, y la verdad es que si alguna vez llega a existir un marcador más grande no me voy a sentir alegre, sino que voy a estar solidario con los que lo sufran porque sé lo que les va a tocar pasar”, apuntó.

Guevara, ahora de 56 años, recuerda con tristeza cómo algunos directivos de la federación propusieron colgarlo en la portería y a los periodistas que incitaban a la afición a insultarlo en los estadios.

Sin embargo, actualmente es jefe de operaciones de un proyecto deportivo en la alcaldía de Santa Tecla, en el que busca formar y recrear a unos 8,000 niños y adolescentes para prevenir la violencia y evitar que ingresen a las pandillas.

“Ahora soy feliz, no reprocho, no resiento y por el contrario agradezco por poder pelear por la patria. Representar a la patria es algo que la patria te da y se lo tenés que agradecer”, con esa frase finalizó la entrevista.