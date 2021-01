¿Qué jugadores de las actuales plantillas han jugado en FAS y Alianza?

El duelo entre albos y tigrillos en la serie de semifinales en el Apertura 2020 tiene muchas historias por contar. Una de ellas es sobre los que han vestido ambas camisetas en las actuales nóminas.

Empezando por el lado paquidermo hay un total de tres elementos que en el pasado vistieron la indumentaria tigrilla. Se trata de los defensores Bryan Tamacas, Rubén "Polaco" Marroquín y Jonathan Jiménez. Estos últimos dos coincidieron al mismo tiempo y pasaron directamente a las filas en el Apertura 2017 luego de tres años como felino.

"Polaco" ha destacado por la banda derecha en ambos equipos e incluso tuvo su llamado a la selección nacional. Ganó tres títulos con los paquidermos y el año pasado renovó su vinculación con los albos. Lo mismo con Jiménez, quien también extendió su contrato y ha sido titular en el equipo.

A su llegada a las filas capitalinas, Jiménez destacó: "Es un orgullo formar parte del Alianza. De mi parte daré todo lo mejor para pelear por títulos y estar en el equipo titular".

Por su parte, Tamacas estuvo con los tigrillos de 2013 a 2014 y luego se marchó al Santa Tecla, con quienes fue campeón (2015-18), y tuvo su paso en el Sportivo Luqueño de Paraguay. Fichó por el Alianza para este Apertura 2020.

“Siempre he respetado las instituciones donde he estado, en FAS y Santa Tecla. Desde pequeño vivo cerca del estadio Cuscatlán y del estadio Nacional, entonces desde niño siempre me tocó ir a ver a Alianza, ir a sus entrenos, porque yo quería ser jugador desde chiquito, eso me llevó a acercarme al equipo, a ser aficionado, ir partido a partido, con mi padre íbamos a ver sus encuentros, uno como niño sueña jugar en el equipo que apoyas desde pequeño“, dijo Tamacas a Grupo Dutriz Deportes.

Lado tigrillo

Por el FAS también hay tres jugadores que formaron parte de las filas paquidermas: Néstor Renderos, Andrés Flores Jaco y el colombiano Raúl Peñaranda.

En el caso de Renderos, fue con los paquidermos con quienes debutó en primera división después de formar parte de selección sub17. Sin embargo, fue con los tigrillos con quienes alcanzó titularidad y un liderazgo que a día de hoy se mantiene vigente.

Peñaranda, en tanto, fue goleador con los albos en la final del Apertura 2019 que le ganaron justamente al FAS. Al no llegar a un acuerdo sobre su renovación, recaló en las filas tigrillas. "Sé que la gente espera mucho de mí por lo que hice en Alianza y quiero dar mi aporte. El objetivo del equipo siempre es ser campeón y lo vamos a intentar. Ya lo pasado queda atrás y me debo al FAS", dijo en su oportunidad el sudamericano.

Finalmente, Flores Jaco estuvo en el Alianza de 2014 a 2018 tras militar en el Metapán y Firpo. Después de su paso por los paquidermos se fue al Santa Tecla y llegó para este Apertura 2020 con los santanecos.

"Existe una gran rivalidad de ambos lados y más del aficionado. Uno debe darlo todo, somos rivales y sabemos que no nos perdonan perder contra un equipo de ese tipo como lo es Águila, Alianza. La presión en FAS está grande por el tiempo de no ser campeón, pero estamos concentrados y tranquilos porque podemos hacer una buena serie", destacó.

También, para ponerle la guinda al pastel, el cuerpo técnico del FAS dirigió en el pasado al Alianza. De hecho, ganó tres coronas con los albos. En su etapa de jugador, Jorge Rodríguez vistió ambas camisetas.