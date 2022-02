¿Qué hubiera pasado si el partido El Salvador-Canadá no se disputaba?

Este miércoles, está programado el partido entre la selección de El Salvador y su similar de Canadá correspondiente a la undécima jornada de la octagonal rumbo al mundial Catar 2022.

No obstante, en horas de la tarde, diversos jugadores del cuadro cuscatleco publicaron un comunicado en sus cuentas de redes sociales, señalando que no se presentarían a disputar el encuentro ante los norteamericanos, como medida de protesta por una falta de respeto, luego que la FESFUT les informó que no cumplirá el acuerdo sobre los premios.

Una hora después, los jugadores publicaron otro comunicado en el que aseguraron que sí disputarían el partido ante los norteamericanos.

Si el partido entre El Salvador y Canadá no se disputaba, se incumplía el Reglamento de la Copa Mundial de la FIFA 2022.

En el artículo 5 de dicho reglamento, la FIFA estipula que es de carácter obligatorio disputar todos los partidos de las eliminatorias mundialistas; y en el apartado 2 se menciona que si una federación se retira del proceso mundialista recibirá una multa de 40 mil franco suizos (43 mil dólares aproximadamente).

A parte de la multa, el apartado 3 menciona que la FIFA podría imponer otras sanciones según las circunstancias de la retirada, incluyendo la exclusión de la federación de las siguientes competiciones FIFA.

“Dependiendo de las circunstancias de la retirada, la Comisión Disciplinaria de la FIFA podrá imponer otras sanciones, además de las previstas en el apdo. 2 previo, e incluso excluir a la federación renunciante de las siguientes competiciones de la FIFA”, expresa el artículo 3 del Reglamento.

En caso de que un partido no se dispute, la FIFA también señala que se aplicará el Código Disciplinario de dicha institución. Según el apartado 1 del artículo 14 de esta normativa, El Salvador podría perder los tres puntos ante los canadienses, y la FESFUT recibirá una sanción de 10 mil francos suizos (10 mil 800 dólares aproximadamente).

“Si un partido no puede disputarse o no puede jugarse íntegramente por motivos que no son de fuerza mayor, sino que se derivan de la conducta de uno de los equipos o de una conducta de la cual es responsable una federación o un club, se sancionará a la federación o al club con una multa de al menos 10 000 francos suizos. Se declarará la derrota por retirada o renuncia, o bien se repetirá el partido”, se lee en el Código Disciplinario de la FIFA.

Además, según el apartado 5 del quinto artículo del Reglamento de la Copa Mundial de la FIFA 2022, la FESFUT deberá pagarle a la Asociación Canadiense de Fútbol los gastos por haber hecho el viaje para disputar este partido.

“Toda federación que se retire o que, por su conducta, no permita disputar un encuentro o provoque que este se deba suspender definitivamente podrá recibir orden de la FIFA de reembolsar a la FIFA, a la federación anfitriona o a otra federación participante los gastos derivados de su conducta. En tales casos, la FIFA podría conminar igualmente a la federación implicada a abonar una indemnización a la FIFA, a la federación anfitriona o a otra federación participante por los daños causados. Además, la federación renunciará a solicitar a la FIFA contraprestación económica alguna”, señala el apartado.