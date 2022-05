¿Qué falló en el Liverpool en la final de Champions?

Así jugó el Liverpool en la final de la Liga de Campeones que perdió por 0-1 frente al Real Madrid en el Stade de France de París.

Alisson Becker: (-) El portero brasileño no tuvo incidencia en el juego. No pudo hacer nada en el gol de Vinícius y no realizó ninguna parada de mérito.

Trent Alexander-Arnold: (3) Se sumó muchas veces al ataque, pero sin peligro real. Dejó huecos atrás que taparon sus compañeros, pero se comió totalmente el centro de Fede Valverde. Vinicíus le retrató en el gol.

Andy Robertson: (3) Valverde la ganó la partida en el gol del Madrid y apenas se le vio en ataque. Uno de los mejores centradores del mundo estuvo totalmente desaparecido.

Virgil Van Dijk: (7) Imperial como siempre en defensa, pero con muy poco protagonismo por el escaso bagaje arriba del Madrid. El centro de Valverde en el 0-1 le pasó por las narices. Estuvo correcto en el resto de decisiones.

Ibrahima Konaté: (7) El francés tuvo que ayudar mucho en la banda derecha a los ataque de Vinícius al espacio de Alexander-Arnold. En físico pudo con el brasileño sin problema, pero estuvo a punto de quedar retratado en el gol anulado a Benzema, con un mal despeje en la frontal del área pequeña.

Fabinho: (4) Notó la falta de ritmo. Sin necesidad de frenar al Madrid en el centro del campo, Fabinho perdió presencia. Se desesperó en una entrada a Valverde que pudo costarle algo más que la amarilla.

Thiago Alcántara: (4) El centrocampista español estuvo cerca de no jugar, sembrando dudas en el calentamiento, por sus problemas en el tendón de Aquiles. Se le vio suelto y con fluidez para mover el juego, aunque le costó recuperar en la segunda mitad.

Jordan Henderson: (4) Klopp optó por meter al medio inglés en lugar de Keita para ayudar a la banda derecha y lo cierto es que el capitán pasó bastante desapercibido. Intentó dar órdenes y buscó un chut muy peligroso que estuvo cerca de ser el 1-0. Sus entradas por banda sirvieron para desviar la atención sobre Salah.

Mohamed Salah: (6) El egipcio lo intento de todas las maneras posibles, pero fue incapaz de superar a un Thibaut Courtois que le sacó hasta cinco ocasiones de gol. No pudo vengar lo ocurrido en 2018.

Sadio Mané: (5) Al Madrid le costó mucho en la primera parte detectar el juego del senegalés que, como en Kiev, se topó con el palo. Courtois le sacó una mano milagrosa dentro del área.

Luis Díaz: (4) Siempre ofreciéndose y participando en la presión. No tuvo suerte a la hora de encarar ni de tirar los desmarques. Se esperaba mucho más del jugador más en forma del Liverpool.