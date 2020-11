"Que esto sea el comienzo de un nuevo FAS" 

Una de las grandes ausencias en el equipo tigrillo para este arranque liguero es la del lateral derecho, Íbsen Castro, quien debido a una lesión en el tramo final de la pretemporada no ha visto minutos aunque su recuperación va viento en popa.

Castro sufrió un desgarro en el aductor y recto femoral derecho y por ahora hace trabajos diferenciados con el grupo. Si bien va a su ritmo, aún no tiene el alta médica para el compromiso del próximo sábado ante el Metapán y según el jugador, dependiendo de cómo avance la próxima semana podría estar listo para la sexta fecha ante el Once Deportivo y llegar en buenas condiciones para la segunda fase del Apertura.

"Ha sido un poco difícil esta experiencia ya que a una semana de empezar el torneo se me rompieron dos músculos. Espero estar a disposición del profe y tratar de dar mi granito de arena. Gracias a Dios voy trabajando, manejando el ritmo, pues sé que no me puedo exponer a recaer porque estas lesiones son un poco complicadas y en un desliz, todo lo que has ganado lo podes perder", dijo el lateral derecho.

Castro ha estado al tanto del duro comienzo de la temporada para el FAS, pues sumó dos derrotas en las primeras jornadas más la eliminación de la Liga CONCACAF en la fase preliminar ante el Managua en la tanda de penaltis. Luego de la victoria ante el Metapán por 4-0, para este elemento tigrillo la calidad estaba en el plantel y sólo había que tener paciencia con los resultados.

"Sabíamos que era cuestión de tiempo, en FAS hay que adaptarse rápido y lastimosamente en las primeras fechas nos costó, dos derrotas en el torneo local y una eliminación en el torneo internacional (Liga CONCACAF), hablamos entre nosotros que hay un buen plantel, cuerpo técnico y el domingo pasado pudimos dar un ejemplo de ello. Pero hay que ganar este sábado porque si no es en vano lo que hemos hecho", agregó.

"Este torneo es corto y todos los partidos son de suma importancia para llegar a nuestro objetivo. El Sonsonate tiene un buen equipo, lo demostró cuando vino, así que no será nada fácil y tenemos que aplicarnos bien. Podemos lograr grandes, el triunfo pasado nos ha dado confianza, internamente estamos fuertes y lo vamos a intentar", expuso.

Íbsen sabe que hay que esperar turno no solamente por su recuperación, sino porque hay otros jugadores que vienen realizando un buen papel en el equipo. En el lateral derecho ha sido suplido por Diego Chávez y hay otras piezas con buen pie, por lo que tendrá que esforzarse el doble para ganarse la titularidad.

"No es como yo quería, me toca estar esperando y hay muchos jugadores que van creciendo y tomando confianza. Es un grupo y queremos alcanzar los objetivos. En lo principal es recuperarme y llegar a la segunda fase de la mejor manera. No hay que caer, esperamos que este sea el comienzo de un nuevo FAS y hay que seguir. Quedar eliminados nos tocó un poco, pero hay un camerino fuerte, con confianza en nosotros", dijo.