¿Qué es el Tribunal de Disciplina, Ética y Apelaciones del Deporte y por qué desconoció al Comité Ejecutivo de la FESFUT? 

Muchas dudas han surgido sobre la creación del Tribunal de Disciplina, Ética y Apelaciones del Deporte de El Salvador tras la medida cautelar impuesta al Comité Ejecutivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol el pasado 15 de julio, medida por la cual, no se ha podido aprobar las designaciones arbitrales para las jornadas de la primera división del fútbol.

Este tribunal entró en vigencia con la aprobación de la Ley General de los Deportes el pasado 30 de enero del año dos mil veinte. En dicha ley en el artículo 105 dicta que este está adscrito al Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador y que cuenta con la autonomía para las resoluciones.

En el siguiente artículo, la misma ley dicta que el presidente de dicho tribunal es elegido por el Comité Directivo del INDES, el cual debe de ser un abogado de la república y es acompañado por dos colegas que se eligen en la Asamblea General de las Federaciones y Asociaciones Deportivas. Estas tres personas tendrán sus respectivos suplentes que deben ser elegidos de la misma forma que el titular.

Estos miembros tienen una dieta salarial por sesión cuyo monto es igual que el de los miembros del Comité Directivo del INDES, además cuentan con las mismas prestaciones.

En el artículo 109, se menciona que este tribunal cuenta con un secretario que debe ser abogado y que certifica las resoluciones, recibirá documentos, hará las citas que se ordenen, entre otras cosas. El o ella tiene que ser empleado permanente del INDES y gozará de las prestaciones que la Ley confiere a los trabajadores.

La abogada Emma Alvarez especializada en el deporte, explica las funciones de dicho tribunal y que es lo que pueden sancionar. “El tribunal tiene competencia para conocer varias cosas pero las principales son los conflictos que se dan entre las federaciones en segunda instancia y también puede hacer procesos sancionatorios contra directivos de las federaciones o atletas, ya sea por denuncia u oficio”.

La abogada dio su análisis sobre la suspensión del tribunal sobre los miembros del Comité Ejecutivo de la FESFUT y comenta que no debería ser válida dicha sanación ya que la federación no ha sido adscrita al INDES.

“El tribunal no debería poner una sanción sobre una federación que no esté adscrita al INDES. La FESFUT podría decir vamos a seguir porque la FIFA si nos reconoce y todavía no estamos asentados en el INDES”, comentó Álvarez quien además dijo que cuando se venzan las credenciales no existiría Comité Ejecutivo de la federación.

La abogada comentó que “cuando el tribunal se constituyó aplica para todas las federaciones. Cuando se hace el decreto que todas las federaciones pasen al INDES la FESFUT queda fuera porque su constitución fue decreto de ley y además nunca modificó los estatutos, está estrictamente no se tendría que someter al tribunal. Pero podría caber la posibilidad por que el tribunal se constituye para todas las federaciones”.

“Esto va comenzando porque solo han decretado medida cautelar durante todo el proceso. El proceso sancionatorio va a continuar, falta que se presenten pruebas, que se hagan audiencias del tribunal, que reciban esas pruebas. Después de todo ese proceso pueden sancionar de manera definitiva. Este es un inicio, le falta mucho trabajo por hacer”, concluyó.