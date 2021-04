¿Qué equipos pueden quedar eliminados este miércoles en el Clausura?

Atlético Marte, Jocoro y Águila llegan sin margen de error a la penúltima fecha de la etapa de hexagonales y necesitan una victoria este miércoles para mantener abiertas sus posibilidades de clasificar a cuartos de final del Clausura 2021.



En el caso del equipo marciano y el cuadro fogonero una derrota ante Alianza y Once Deportivo, respectivamente, los pondría en la nómina de equipos eliminados.



Por el momento solo el Sonsonate es el único equipo que ya no tiene opciones de meterse a la postemporada, al llegar a la novena fecha con 1 punto en el grupo B, por lo que para el cuadro cocotero la jornada 9 y 10 de las hexagonales serán simple trámite.



En el caso de Marte jugará su octavo derbi ante Alianza y su técnico Cristian Domizzi tratará de revertir la tendencia de no haber podido sumar ni un punto contra el campeón nacional.



Los siete derbis capitalinos (tres en el Clausura 2021y cuatro en el Apertura 2020) han sido un negocio redondo para el cuadro paquidermo.



Una nueva derrota del cuadro azul marcaría un nuevo revés y quedaría fuera de los cuartos de final por segundo torneo consecutivo y con números rojos.



Por su parte el Jocoro recibe en Tierra de Fuego al sublíder Once Deportivo que suma 12 puntos en el grupo A, mientras que los fogoneros son quintos con 7 unidades.



No sumar de a tres para el cuadro morazánico sería el adiós al torneo, luego de haber llegado a semifinales en el torneo anterior.

De no sumar este miércoles ante el equipo aurinegro, Jocoro quedaría con 7 puntos y cerraría la fase de hexagonales contra FAS en el Quiteño pero sería duelo de trámite para los fogoneros.



ÁGUILA, BAJO PRESIÓN



El Águila, que es quinto en el grupo B con 11 puntos, también encara la recta final de las hexagonales con mucha presión. El equipo naranja y negro visitará al Santa Tecla este miércoles y el cuadro migueleño necesita sumar en Las Delicias para llegar a la última jornada con opciones de clasificar.



Un revés ante el equipo perico complicaría las aspiraciones del cuadro naranja y negro de estar en cuartos de final. De perder en Las Delicias, el equipo dirigido por Armando Osma y que tiene al Hombre Récord del fútbol salvadoreño, Nicolás Muñoz, quedaría obligada a ganarle al Chalatenango en el Barraza en la última fecha y esperar un tropiezo de los tecleños que cierran esta fase el Sonsonate.



Un empate tampoco sería un buen negocio para Águila que lo dejaría a merced de otros resultados.