¿Qué dicen en Santa Tecla luego de dos derrotas?

El Santa Tecla está jugando dos torneos diferentes. No cabe duda. La semana pasada se impuso por 1-0 a Real Estelí, de Nicaragua, y avanzó a octavos de final de Liga CONCACAF. Pero este domingo cayó por 2-1 en liga local ante Sonsonate, para su segunda derrota al hilo en el Apertura.

Esas dos caídas consecutivas han encendido la alarmas en las filas tecleñas. Así lo hizo ver el timonel Rodolfo Góchez: "Estamos preocupados por algunas situaciones que no estamos sabiendo resolver. Nos toman desprotegidos. No somos de la idea de que de visita hay que ir a empatar. Con el 1-1 nos hubiéramos defendido, pero al contrario, fuimos a buscar el partido".

En el interior de Góchez hacen ruido los dos goles de contragolpe con los que le ganó Sonsonate.

"Me llama la atención que en dos contraataques nos marcaron dos goles. Entonces hay que revisar eso y encontrar la forma de no perder tan fácilmente esas pelotas que nos generan esas contras. Aunque estemos de visita y con calor, eso no debe ser excusa para venir y dar espectáculo, sobre todo por la gente que viene a ver el equipo", apuntó el estratega de Santa Tecla.

Pero aun con estas dos caídas consecutivas, Góchez cree que el equipo verdiazul podrá salir adelante, pero cree que es momento de detenerse a revisar los yerros.

"Sabemos que al inicio cuesta. Obviamente cuando se pierde algún piloto se tiene que encender, pero tampoco es para volverse locos. Hay que revisar de dónde vienen los fallos y no simplemente quedarse en un análisis vulgar y superficial del resultado", dijo el timonel de los pericos.