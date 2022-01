¿Qué clima le espera a la selección en Estados Unidos?

La selección de El Salvador partió el pasado miércoles rumbo a Estados Unidos y tras una travesía de varias horas para llegar a Indianápolis, el plantel dirigido por Hugo Pérez inició un campamento de aclimatación en el que tendrá un amistoso contra un equipo por definir de la USL.

Pero, ¿A qué se enfrentará la azul y blanco? El clima será una de las principales preocupaciones del cuerpo técnico. El central Roberto Domínguez consideró que es un aspecto a considerar pero al final ambas selecciones se enfrentan a las mismas condiciones.

"Lo del clima no es una excusa o algo que afecte. Tenemos que adaptarnos porque sabemos que aquí es más cálido pero al final los dos equipos estaremos en la cancha con las mismas condiciones", dijo el jugador.

ACLIMATACIÓN

El tema de adaptación a las altas temperaturas será clave. Múltiples estudios confirman que, conforme baja la temperatura, el organismo comienza a bombear menos sangre a las extremidades para mantener el calor, lo que puede provocar el bajo rendimiento en los deportistas si no están acostumbrados a estas condiciones.

Solo es uno de los ejemplos de lo que ocurre si la preparación no es la adecuada. El técnico Hugo Pérez comentó desde el inicio de la preparación la importancia que tenía llegar con anticipación a Estados Unidos.

"Han comentado que nosotros no vamos a aguantar el frío, no sé si vamos a aguantar el frío o no lo vamos a aguantar, pero lo que te puedo decir es que he hablado con los jugadores y tienen que mentalizarse. Existen ocho o nueve días para aclimatarnos y acostumbrarnos a eso. El día del partido no vamos a tener excusas, esa es la realidad", dijo el estratega.

La selección tendrá una semana para demostrar que está lista para este y cualquier clima al que deba enfrentarse, en el regreso de la octagonal rumbo a Catar 2022. Después del juego del 27 de enero ante los norteamericanos, El Salvador debe enfrentar a Honduras y finalmente a Canadá, en el Cuscatlán, en el cierre de la triple jornada.