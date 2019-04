Punyed y el KR Reikiavik, campeones de la Copa de Liga

#Legionarios | El salvadoreño Pablo Punyed, con gol incluido, es campeón de la Copa de la Liga de Islandia, tras imponerse 1-2 con su equipo KR Reikiavik al ÍA Akranes.

