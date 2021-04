Punyed sobre el fútbol salvadoreño: "Tenemos que decidir si vamos a progresar o nos quedamos estancados"

Pablo Punyed, jugador del Víkingur y seleccionado nacional, conversó en el Güiri Güiri al Aire sobre el inicio de la temporada en el fútbol de Islandia y opinó sobre la sanción impuesta a las jugadoras del equipo femenino de Águila. También reiteró su asombro por no ser tomado en cuenta para la negociación de los premios en la azul y blanco.

Pablo Punyed reveló que no viene a El Salvador desde noviembre del 2019 y está en conteo regresivo para su debut oficial con el Víkingur en el torneo islandés.

"Teníamos que haber empezado este fin de semana pero por un mínimo rebrote que hubo a finales de marzo tuvimos que aplazarlo, en dos semanas se comienza", dijo Punyed.

El legionario explicó que está confiado en que el panorama puede mejorar y el balón volverá a rodar en Islandia.

"Lo más importante es siempre el tema de la salud, pero el fútbol entre las cosas menos importantes es la más importante pero sigue siendo menos importante que la salud del público, cuando uno lo ve en esa perspectiva es más importante que la gente esté bien y con la vacuna ya se va a poder normalizar. Uno como futbolista ha tenido que darse cuenta de lo frágil que es el mundo del fútbol", dijo.

Pablo Punyed amplió detalles de cómo surgió la idea de ofrecer ayuda para pagar la multa de las jugadoras del Águila que fueron sancionadas con $25 por no presentarse al partido contra Santa Tecla como medida de protesta para exigir mejores condiciones como un kinesiólogo, mejores viáticos y mejor hidratación.

"Me dolió un poco verlo y fue una reacción mía sin saber cuál podrían ser las consecuencias de escribir eso, Yo honestamente quería ayudarles y traer un poco de conciencia a lo que estaba pasando y más cuando una personas, como es el fútbol femenino en El salvador que juegan por divertirse y es amateur", recalcó el legionario de 30 años.

Para Punyed el fútbol femenino debe encarrilar hacia el profesionalismo y explicó que en Islandia esta rama deportiva está muy avanzada.

"El profesionalismo no tiene que ver con cuánto uno gana pero puede ser cómo se evalúa la organización que cada quien hace, es cómo uno hace cada acción, cómo uno se organiza dentro y fuera de su vida y puede generar otras oportunidades", comentó.

"Mi esposa jugaba fútbol y a pesar que no cobraba un salario profesional si cobraban algo y había jugadoras profesionales y la organización era la misma que el fútbol masculino, le ponían el mismo énfasis y hay un poco más de transparencia en las federaciones europeas de cómo se maneja el dinero a nivel juvenil masculino y femenino, los clubes lo ven como una oportunidad para relacionarse con la gente de esa ciudad", explicó.

El mediocampista ha forjado su carrera en el balompié islandés y lamentó que "uno de los aspectos negativos del fútbol de El Salvador es que no logran cómo generar que el fútbol sea algo comunitario".

Fue inevitable para Pablo no hablar del tema de los premios económicos en la selección nacional mayor que hace un par de semanas causó polémica por no lograr un acuerdo con la FESFUT y el caso terminó en la salida de seis jugadores del Alianza de la concentración de la Azul.

"Quedé asombrado porque lo normal es que todos los que formamos parte de la selección estuviéramos involucrados en las charlas de la negociación, cuando los jugadores que estamos en el exterior nos enteramos que habían existido esas charlas sin nosotros y eso genera un poco de separación en el grupo", expresó.

A criterio de Punyed esa situación dejó una ruptura en el grupo de jugadores y en otros ámbitos.

"Se rompió de muchas partes no solo de dentro del grupo, se rompió por el comunicado que se publicó y a mí me afectó porque yo quería ver solucionado eso dentro de la casa y callados. Me parece raro que se soltó todo pero son cosas que no solo han pasado aquí sino en otras partes del mundo...Deberíamos de encontrar una forma de trabajar juntos porque el fútbol de El Salvador está en un momento en el que tenemos que decidir si vamos a progresar o nos quedamos estancados", enfatizó.