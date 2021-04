Punyed se ofrece a pagar multa de jugadoras de Águila 

Pablo Punyed, volande del Víkingur Reykjavík de la primera división de Islandia y seleccionado nacional de El Salvador, se ofreció a pagar parte de la multa interpuesta por la Comisión Disciplinaria de la FESFUT a 17 jugadoras de Águila, quienes tomaron la decisión de no jugar un partido como razón de protesta a que la dirigencia del club mejore sus condiciones de trabajo.

El mediocampista cuscatleco público en su cuenta de Twitter que quiere contactarse con las jugadoras de Águila para pagar parte de la multa que la Comisión Disciplinaria impuso a las futbolista.

"Alguien que me conecte con las jugadoras de Águila para ayudarles con la multa que les dieron. Tiene que existir mejoría de condiciones para todos", escribió Punyed.

Durante la noche del viernes, la Comisión Disciplinaria reveló que impuso una multa de $25 dólares a cada una de las 17 futbolistas de Águila que se presentaron al estadio Félix Charlaix para el encuentro ante Santa Tecla, pero que para hacer sentir sus exigencias, no disputaron el encuentro.

El equipo femenil de Águila aseguró tener precarias condiciones de trabajo. Su intención es que el club establezca cambios para que su trabajo sea respetado y esté en óptimas condiciones para su desarrollo.

Dentro de las exigencias que piden las jugadoras migueleñas están: hidratación para las prácticas y partidos, canchas adecuadas para los entrenamientos, un kinesiólogo, un medio de transporte adecuado para los partidos, y viáticos entre otras cosas.

"En muchas ocasiones no se nos ha dado agua para los entrenamientos de la 1:00 de la tarde, que es un un clima hostil en San Miguel. No se nos permite entrenar en el Barraza por lo que acudimos a canchas aledañas de colonias que están en mal estado. No contamos con un kinesiólogo que esté pendiente de nosotras en su totalidad en caso de lesiones durante partidos e incluso la manera de transportarnos hacia los duelos en otros departamentos es difícil, viajamos en una coaster en la que apenas cabemos", dijeron las jugadoras.

"Por estas y más razones decidimos no jugar hasta que se mejoren las condiciones y seamos tratadas con igualdad y respeto. Esperamos que se logre llegar a un acuerdo y que seamos escuchadas pues llevamos con orgullo los colores del club y estamos dispuestas a dejar todo en la cancha por amor a este pero eso no significa que permitiremos que se nos pisotee y denigren nuestro valor y trabajo", adjuntaron.

Pablo Punyed es el primer jugador que se ofrece a ayudar a las jugadoras migueleñas. El viernes también se ofreció Luis Sosa, entrenador de Alianza Women, vigente campeón de la liga femenina de fútbol.

"De veras que duele mucho todo esto, si de algo sirve, yo aportó la multa de cuatro jugadoras. Esta resolución lo único que va a causar es que las jugadoras se retiren del fútbol femenino, si no tienen dinero ni para ir a sus entrenos, me duele mucho esto", escribió el DT.