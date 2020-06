Punyed dedica a El Salvador la Supercopa de Islandia que ganó con el KR Reikiavik

Pablo Punyed dedicó la conquista de la Supercopa de Islandia a El Salvador como un gesto de apoyo a la población que sobrelleva la pandemia de la COVID-19 y las tormentas de la semana pasada que ocasionaron muertes y daños.

Punyed y el KR Reikiavik conquistaron el domingo pasado su sexta Supercopa de Islandia tras vencer por 1-0 al Vikingur, campeón de la Copa , en el encuentro disputado en el estadio Meistaravellir de Reikiavik.

"Muy contento de volver a jugar competitivamente, pero todos sabemos que hay situaciones más importantes que nos rodean. Estamos conscientes de que el fútbol es un deporte y considerando lo que pasa en El Salvador le dedico el título a la gente del país", dijo el legionario desde Islandia.

El futbolista también manifestó su alegría en las redes sociales al publicar una fotografía con la copa en su hombro y un puño en alto.

"Para nosotros es importante seguir peleando por todos los títulos, y sabemos que esa mentalidad ganadora es algo que se debe trabajar todos los días. Muy contentos de haber conseguido el objetivo y así poder encarar la liga con confianza", dijo el seleccionado nacional.

El partido se disputó con público donde hubo ovaciones para el KR y sobre ese detalle el jugador salvadoreño explicó que "no hay tantas restricciones aquí, así que celebramos el título con los aficionados en las gradas. Lo único fue que las medallas no nos las entregaron uno a uno en la cancha, si no en el vestuario".

Pablo Punye dijo estar alegre por escuchar de nuevo el grito en la tribuna. "La gente llegó motivada de volver a sentarse en las gradas y ver un partido competitivo. Tenemos una base de aficionados muy apasionados, y eso es muy lindo para un deportista".

Respecto a la final contra el Vikingur, Punyed explicó que fue un juego parejo y fue clave el trabajo colectivo.

"Hubo una fase de juego que ellos tuvieron 2 o 3 tiros al arco en un espacio de 5 segundos, pero todos del equipo estaban a la mano para bloquear el tiro. Uno se da cuenta que para ganar debe existir un sacrificio en equipo – y en el KR el trabajo en equipo, esa unión, es un pilar de nuestra cultura", comentó el legionario.

Punyed, quien está en el club de Reikiavik desde el 2018, regresó a las prácticas el día 4 de mayo con miras a jugar el partido de supercopa.

Tras la Supercopa, el KR, dirigido por el entrenador islandés Rúnar Kristinsson, también competirá con el objetivo de ganar su liga número 28 en su historia. En la actualidad, el KR es el actual campeón del balompié islandés.

"La liga empieza el sábado 13 contra el Valur en casa de ellos. Todo nuestro enfoque está en ese partido desde hoy", enfatizó Pablo Punyed.





- Quiero volver a ganar la liga. A nivel personal, quiero seguir en el esquema del juego, volver a recuperar mi ritmo y seguir mejorando.

