Punyed: "Tiene que existir respeto al fútbol, al aficionado y al país"

Pablo Punyed, jugador del Vikingur y seleccionado nacional, compartió desde Islandia algunas valoraciones sobre la situación de la selección mayor de fútbol de El Salvador que esta semana fue noticia luego del anuncio de la FESFUT de que seis jugadores del Alianza no seguirían en el proceso con Carlos de los Cobos por diferencias en el tema de los premios a futbolistas para la eliminatoria mundialista rumbo a Catar 2022.

Punyed no estará para los partidos ante Granada y Montserrat del 25 y 28 de marzo debido a las restricciones por la pandemia del covid-19 en Europa.

"A mí me convocaron y mi equipo habló conmigo para que no fuera en esta ventana. La UEFA ha puesto nuevas restricciones para partidos fuera de Europa, aunque esperamos que para Junio ya esté con vacuna y las restricciones más livianas. Así que no podré estar en esta fecha FIFA, aunque tenía muchas ganas de jugar", dijo Punyed.

Según la FESFUT, la propuesta enviada por 16 jugadores incluía un incentivo económico desde convocatoria por partido hasta la clasificación a la octagonal.

Marvin Monterroza, Henry Romero, Juan Carlos Portillo, Jonathan Jiménez, Narciso Orellana y Rodolfo Zelaya dieron este jueves su postura y señalaron al portero Henry Hernández como el impulsor de la propuesta para negociar los premios con la FESFUT pero luego se "echó para atrás".

Al ser consultado sobre el tema, Pablo Punyed destacó que no tenía muchos detalles de la situación de la azul y blanco, pero compartió interesantes puntos de vista.

"A base de lo que ha sucedido y de lo que se ha hablado me sorprende que no exista la comunicación entre los jugadores, técnicos, y federativos que se pueda quedar en puerta cerrada. Esa manera de hacer noticia de todo lo que se habla es una forma de enredar a los que están por fuera", analizó.

También comentó que "Mantener todo lo hablado en secreto, eso es una forma de que la confianza crezca. Estamos hablando de condiciones de trabajo, no de opiniones de que estilo de fútbol, o etc.".

Punyed destacó que en las ocasiones que ha sido convocado siempre notó amor y compromiso por la selección.

"Todo jugador con el que yo he compartido en la selección le tienen amor a la selección y al país. No es nada nuevo estar proponiendo condiciones", analizó Punyed a El Gráfico.

Pablo también sugirió que "El que no quiera estar en la selección, que no venga. Pero que sea sincero y lo diga públicamente para que no se le tome en cuenta cuando las cosas van bien".

Entre otras valoraciones de Punyed destacan la que hay que enfocarse en un mismo objetivo.

"La federación, los técnicos, y los jugadores deben ser una familia funcional para poder alcanzar las metas deportivas. Van existir desacuerdos, pero debemos tener una línea de ética y de trabajo que le enseñe a todos que estamos remando a un mismo objetivo", consideró el futbolista de 30 años, quien ha forjado su carrera profesional en el fútbol islandés con los equipos Fjölnir Reykjavík, Stjarnan Garðabær, el ÍBV Vestmannæyjar y el KR Reikiavik.

"Y sobre todo tiene que existir respeto al fútbol, al aficionado, al país, y del uno al otro", indicó