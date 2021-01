Punyed: "He visto cambios en la FESFUT que me han gustado"

En el arranque de la temporada en Islandia, el salvadoreño Pablo Punyed sigue enfocado en mejorar su nivel y afirma sentirse "recargado". Además habló de la selección y del último amistoso y las críticas que significó para el trabajo de Carlos De los Cobos.

¿Cómo han sido estos meses sin competencia?

Han sido meses tranquilos, disfrutando la familia pero preparándome con responsabilidad. Desde el partido contra Estados Unidos he estado de lleno trabajando en pretemporada y ahora me siento muy bien.



Hablando de Islandia ¿Cómo se encuentra el país y cuál es la situación actual del torneo de liga?

De momento todo apunta para un mejor año. El fin de semana comenzamos la Copa Reykjavik en la cual jugamos 4 partidos en 12 días.



¿En tu situación, qué ha tocado hacer para no perder la condición física? Vimos que te estuviste entrenando junto a otros compañeros.

Estuve entrenando fuerte el mes de diciembre en Miami con mi hermano Tomas Granitto, y algunos jugadores del Inter Miami. Y ya llevo una semana con el Vikingur y me siento súper bien en la parte física.



Tuviste la oportunidad también de jugar la previa de la Liga de Europa contra el Celtic de Glasgow ¿Cómo fue esa experiencia?

Siempre es bonito jugar partidos de gran magnitud, y lo tomo como un aprendizaje. Ahora estoy enfocado en lo que se viene este año con club y también con la selección.



Es difícil valorar un año tan complicado como el 2020, pero ¿Qué te dejó de positivo?

Hubo muchas cosas positivas, entre otras logré pasar más tiempo con mi hija y con mi esposa. También ocupé el año para preparar bien un 2021 que se viene muy cargado y con nuevos retos a nivel personal.



En el tema de selección, ¿Cómo ves las últimas críticas luego de la derrota contra Estados Unidos? ¿Cómo valorás el proceso de selección?

Se entienden siempre las críticas cuando un equipo pierde; ojalá pudiéramos ganar todos los partidos, pero sí hay que perder que sea en un amistoso. Nosotros siempre salimos a competir y queremos ganar. Yo siempre digo: nunca escucharé alguna crítica de alguien cuyo consejo no valoraría. En cuanto al proceso de selección, está en buena dirección. He visto varios cambios en la federación que me han gustado. scout oficial para el exterior, director deportivo... Ahora más que nunca debemos remar todos en la misma dirección.



¿Cuál es el futuro de Punyed? ¿Sigue ligado al fútbol islandés?

Si, tengo contrato con el Vikingur hasta finales del 2022.