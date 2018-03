Puma sustituirá a Adidas en la equipación de la próxima temporada

PARÍS (FRANCIA). La marca de material deportivo Puma equipará al Olympique de Marsella a partir de la próxima temporada, lo que pone fin a casi 40 años de acuerdo con Adidas.El contrato firmado entre Puma y el nuevo propietario del Marsella, el multimillonario estadounidense Frank McCourt, tiene una duración de cinco años y su monto no ha sido desvelado oficialmente, aunque la prensa lo cifra en unos 15 millones de euros anuales.El club se limita a asegurar que es "el mayor contrato comercial de la historia" de la entidad, que hasta ahora percibía unos 10 millones de euros por año de Adidas, su patrocinador histórico.No en vano, Adidas fue propiedad de Robert Louis-Dreyfuss, que en 1996 se hizo con el Marsella para asentar la marca en el mercado francés.Así puso fin a dos años en los que el Marsella no lució los colores de Adidas, que había sido su patrocinador desde 1974.Desde el club, el presidente, Jacques-Henri Eyraud, aseguró que el nuevo contrato debe contribuir a conseguir los ingresos necesarios para lograr los retos deportivos que se han marcado, que pasan por ganar títulos en Francia y en Europa.Para Puma, que pertenece al consorcio francés Kering, el contrato también le permite afianzarse en el mercado futbolístico francés, donde actualmente viste al Girondins de Burdeos y al Rennes.Aunque su último título data de 2012, cuando ganaron la Copa de la Liga, y no ganan el campeonato desde 2010, el Marsella, la segunda ciudad del país, es uno de los clubes históricos de Francia y de los que más aficionados cuenta.Además, según recordó Puma, es el único equipo francés que ha levantado la Liga de Campeones, algo que hizo en 1993."Los nuevos propietarios tienen grandes ambiciones y proyectos de futuro. Estamos convencidos de que este contrato es bueno para Puma", señaló el presidente de la marca, Bjoern Gulden, citado en un comunicado.El Marsella se suma así al Arsenal inglés, el Borussia Dortmund alemán, las selecciones de Italia, Suiza, Austria o República Checa o a jugadores como Antoine Griezmann y Olivier Giroud.