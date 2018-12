Puma Peña: “Si tengo oportunidad de anotar, lo hago”

El capitalino José Ángel “el Puma” Peña, atacante del bicampeón Alianza, se ha convertido en el presente torneo de liga en un revulsivo ofensivo decisivo en la interna del plantel blanco al marcar siete goles en un lapso de 20 minutos en el campo en igual número de jornadas que han brindado al equipo capitalino un lugar en la final de liga ante Santa Tecla, su quinta al hilo ante los periquitos.

¿Cómo analizás esa constante de marcar cuando sumás pocos minutos de juego en la cancha y que se han convertido en puntos importantes para Alianza?

Es verdad, es una cosa que ha surgido así, pero lo he logrado por ese amor a los colores de Alianza, por el calor que uno recibe de la afición y por los deseos de ganar. Han sido goles dcisivos como la del pasado sábado ante FAS que te hacen sentir bien, ha sido un fin de semana de locura para mí, para el equipo y para mi familia que disfruta siempre que yo anoto.



¿No te molesta que en casi todos los juegos de liga del Apertura has ingresado de cambio en Alianza, algo que no sucedía a menudo ni en Limeño, Metapán o FAS?

No me molesta, en ningún momento, lo que pasa es que uno está en el momento en que uno quiere, estoy a gusto en Alianza, algo similar me sucedió en Metapán pero son planteles diferentes, no me siento menos si comienzo en el banquillo o ingreso de titular; lo cierto es que todos queremos comenzar de titular un partido, pero es decisión del técnico si uno se queda en la banca o sale de titular.



Pero es innegable que los siete goles que has marcado en Alianza a pocos minutos de ingresar han sido valiosos para el equipo...

Es cierto eso, es una situación que me está sucediendo acá en Alianza, lo que sucedió el sábado ante FAS es un ejemplo de eso ya que sentía los deseos de ingresar a la cancha para aportarle al equipo que luchaba por conseguir el gol y es feo estar en el banquillo y no poder hacer nada. Cuando ingresé me mentalicé que tendría una oportunidad para marcar y así fue, a los pocos minutos (siete) de haber entrado me quedó esa pelota que tomó Fito (Zelaya) y no la pensé para rematar, luego fue el otro tiro que terminó en gol.



Entonces, el domingo en la final deberás de entrar de cambio ante Santa Tecla...

Mi idea principal es entrar jugando de titular, todos quieren jugar un partido así pero es decisión que debe tomar el técnico, uno es disciplinado en acatar sus órdenes, nunca he platicado con el profesor Rodríguez sobre esto, él sabe lo mejor que debe hacer si entro de cambio



¿Qué esperas el domingo en la final ante Santa Tecla?

Que tengo de nuevo la posibilidad de poder ser campeón de liga luego de perder la que jugué con FAS en el 2015, siento que tengo esa oportunidad de poder celebrar el tricampeonato con Alianza y borrar esa mala experiencia que tuve cuando perdí la final ante Alianza.