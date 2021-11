Pulisic le dedica al gol a Memo Ochoa ¿Cuál fue el motivo?

Previo al juego entre México y Estados Unidos, Guillermo Ochoa lanzó unas declaraciones que no cayeron muy bien en el conjunto de las barras y las estrellas.

"México ha sido ese espejo en el que Estados Unidos quiere verse y reflejarse, lo que quieren copiar", fueron las declaraciones que el arquero de las Águilas del América dijo para TUDN.



Dicen que la venganza es dulce. Christian Pulisic, quien ingresó de cambio, aprovechó el momento ideal para responderle al meta mexicano: celebrando un gol.

El jugador del Chelsea entró de cambio y al minuto 74 anotó el primer tanto de los locales. El atacante corrió a festejar, se levantó la playera y abajo tenía otra con una leyenda que mostró a sus aficionados.

"Man in the mirror" (El hombre en el espejo) se pudo leer en la playera de Pulisic, respondiendo a las declaraciones de Guillermo Ochoa. Y sí, la venganza es dulce porque no sólo perdieron el partido, sino también el liderato. Por ahora, Estados Unidos encabeza la Concacaf.