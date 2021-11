Carabantes o González: La pelea por el Guante de Oro del Apertura 2021

La trigésima edición de la Gala de El Hombre Gol se celebrará el próximo 16 de diciembre y dentro de la misma se otorgará también la edición 21 de El Guante de Oro, presea que se otorga desde el Clausura 2011 al portero menos vencido en cada torneo de liga que se disputa.

Con Benji Villalobos, actual portero de Águila y último ganador de dicho trofeo fuera de competencia en los dos últimos partidos con los emplumados por lesión, deja plenamente la moneda en el aire para saber si los seleccionados nacionales, Mario González de Alianza o Kevin Carabantes de FAS logran sustituir a Villalobos como el mejor portero de la primera división en el Apertura 2021.

El guardameta de Alianza ha jugado 13 partidos de liga con los albos y solo ha permitido 12 goles para un promedio de 0.92 goles por partido, pero no ha sido titular en la portería blanca desde la jornada 17 cuando derrotaron al FAS 0-1 en Santa Ana por su llamado a la selección nacional donde resintió ante Panamá el pasado 16 de noviembre una leve contractura muscular que no le ha permitido retornar a la cancha en las dos últimas jornadas de liga donde derrotaron al Santa Tecla (5-0) en casa y (0-1) al Águila en San Miguel en la fecha anterior; aunque no se descarta su reaparición este sábado ante Jocoro en el cierre de las dos vueltas de clasificación donde los capitalinos han terminado como líderes.

Al respecto, el guardameta de origen migueleño admitió que llegar a la última fecha del torneo con esa posibilidad lo anima más.

“Creo que sería algo especial ganarlo por ser el primer torneo que ganaría en mi carrera como mejor portero de la liga. Hay muchos porteros buenos que también lo han estado peleando, aunque es un premio individual todos estamos centrados en ganar el campeonato”, destacó.

González reconoce además que ha sido difícil poder dividirse entre la selección nacional y Alianza en el presente torneo pero aseguró que “por allí sabemos en lo que estamos, sabemos que ha sido una etapa importante tanto para Kevin (Carabantes) como para mí ya que nos hemos estado jugando el puesto de titular tanto en nuestro equipo como en la selección”, comentó el portero de los albos.

De jugar González y termina a cero su portería, estaría alcanzando un promedio de 0.85 goles por juego, pero podría no alcanzar esa cifra para atrapar la presea ya que su oponente, Kevin Carabantes de FAS, ha aceptado menos cantidad de goles y está a un solo juego para entrar de manera oficial en la competencia de dicho trofeo.

“Ya estoy recuperado de mi dolencia muscular, he estado entrenando bien con mi equipo, sé que Yimi ha estado trabajando bien en mi ausencia, si el sábado me toca la banca lo estaré apoyando al 100, uno apoya al compañero que está haciendo mejor las cosas que uno, por el momento no se sabe lo que decidirá el profesor Meléndez”, acotó González.

COMPROMETIDO

El portero de origen chalateco de los tigrillos ha jugado solamente 10 partidos de liga en el Apertura 2021 por sus constantes llamados a la selección nacional donde ha sido suplente precisamente de Mario González de Alianza para registrar un promedio de 0.70 goles por partido, por lo que le bastará jugar este sábado ante los marcianos en el estadio Óscar Quiteño para ser elegible a la presea ya que el primer requisito para hacerlo es haber jugado al menos la mitad (11 partidos) de los juegos de la fase regular de la liga la cual finaliza este sábado por la tarde en seis estadios diferentes.

Sobre ese tema, Carabantes manifestó que “me siento bien, me parece que hay material nacional en el tema de la portería, es importante mantener esta competencia sana con Mario, tanto con nuestros equipos como en la selección, a uno le toca trabajar fuerte para estar listo si al él le sucede algo dentro o fuera de la cancha en el tema de la selección”, aseguró el portero de 26 años quien podría agenciarse por primera vez el Guante de Oro, al igual que su colega aliancista.

“Ya he estado peleando el Guante de Oro pero no lo he ganado, solo llegué al tercer lugar con Municipal Limeño al ser la tercera defensa menos vencida en el 2019 cuando llegamos a semifinales con Alianza con el profesor Renderos Iraheta de técnico y que Alianza nos eliminó al empatar los dos juegos y quedar fuera por la mejor posición en la tabla de Alianza”, recordó con amargura. “Es la primera vez que estoy a un paso de lograrlo gracias al esfuerzo de los compañeros porque hay que saber que si es cierto es un logro personal es también un apoyo grupal.”

Sobre esa posibilidad de ganarlo, Carabantes dijo que “en lo personal, siento que debemos de ir paso a paso en cada partido, así sucedió con el juego ante Isidro Metapán, pienso más en lo grupal, tratar de alcanzar el bicampeonato con FAS el 19 de diciembre y si al final me toca celebrar también un premio personal deseo hacerlo con todos mis compañeros ganando la final del próximo mes”, acotó.

Por el momento, Kevin Carabantes tiene las mejores opciones para ganar la presea y lo único que se lo arrebaten sería no ser titular ante Atlético Marte el sábado por la tarde en Santa Ana.

“Ha sido un torneo atípico porque me he perdido muchos partidos con FAS por el llamado de la selección nacional, pero al final me llevo bien tanto con Gerson (López) como con Jonathan (Valle), ambos son grandes porteros, Gerson ha hecho un gran trabajo con el equipo y cuando retorné de la selección he tenido que esperar mi turno porque así lo trabaja el profesor (Jorge) Rodríguez y he respetado eso y he esperado mi turno para retomar otra vez la titularidad, es importante generar una competencia sana entre los compañeros”, destacó.

TABLA

A continuación, la lista de los porteros que disputan el Guante de Oro en primera división a falta de una jornada para finalizar la fase regular del torneo Apertura 2021.

NOMBRE EQU. PAÍS JJ GR %

Mario González ALI ESA 13 12 0.92

Gerson López FAS ESA 11 11 1.00

Benji Villalobos ÁGU ESA 14 15 1.07

Derby Carrillo MAR USA/ESA 12 13 1.08

Julián Chicas JOC ESA 11 12 1.09

Óscar Pleitez MET ESA 11 13 1.18

Kevin Carabantes FAS ESA 10 7 0.70