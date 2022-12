¿Puede jugar Araujo el Mundial con Uruguay?

Diego Alonso, seleccionador de Uruguay, expuso este jueves que la Asociación Uruguaya de Fútbol tiene un pacto con el Barcelona para que el futbolista pueda jugar el Mundial 2022 en cuanto esté "apto a nivel físico" y tenga "el alta" en opinión de las dos partes y aseguró que, en el caso de que haya un "desacuerdo" en ese sentido entre el club y la selección, la decisión es tomada por "un tercero".



"No sé lo que dijo el presidente del Barcelona. Eso (si va a jugar o no el Mundial) siempre va a depender de mí, que soy el entrenador, en primer lugar y de un acuerdo que hicimos nosotros con el club, donde (se acordó) que cuando el jugador estuviera apto a nivel físico entre las dos partes, entre el Barcelona y Uruguay, cuando tuviera el alta, el jugador iba a estar disponible", explicó durante la rueda de prensa en el Centro Nacional de Convenciones de Qatar, previo al duelo de este viernes contra Ghana.



"Si hay desacuerdo lo decide un tercero. No es cierto lo que estás comentando (que Araujo no va a jugar el Mundial). Hablamos lo contrario con el Barcelona. Tenemos contacto permanente con el Barcelona, hablé con Xavi, hablé con el doctor Pruna, hablé con Mateo Alemany y el acuerdo que teníamos es opuesto a lo que ustedes están diciendo", abundó.



Diego Alonso remarcó que el futbolista, lesionado el pasado 23 de septiembre en el aductor y operado el día 28 de ese mes en Finlandia, "sigue en evolución franca" (el miércoles se le vio entrenar algunos ejercicios con el grupo en diversas imágenes de los medios oficiales de la selección) y "en recuperación". "Cuando esté apto, está apto para poder participar. Lo que no podemos poner es una fecha. Es una cuestión de la evolución", afirmó.



Araujo aún no está listo para entrar en competición en Catar 2022, con lo que será baja para el duelo de este viernes frente a Ghana. ¿Está disponible ante Ghana? "Por el momento, no", contestó.