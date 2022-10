Protagonistas y sanciones de los últimos episodios de indisciplina en la selección de El Salvador

Presidente del Comité de Regularización , Humberto Sáenz, confirmó que 10 jugadores (sin dar el nombre) de la selección de El Salvador están involucrados en los actos de indisciplina que ocurrieron en la concentración en Washington.

La FESFUT dio a conocer el pasado sábado 1 de octubre que tuvo conocimiento de "posibles actos de indisciplina" en la concentración que tuvo la selección mayor de El Salvador en Washington la semana pasada con el objetivo de jugar el partido amistoso ante Perú en el cual la Azul perdió por 4-1. Inició las investigaciones y hasta el miércoles 12 de octubre fue entregado el informe para que sea el Comité Disciplinario quien dicte las sanciones basadas en el régimen disciplinario.

En los últimos años se han dado varios casos similares a este. El último se dio apenas en la octagonal pasada cuando antes del último partido de las eliminatorias ante México en marzo del 2022, Hugo Carrillo, ex presidente de la Federación, declaró meses después que el plantel de jugadores se había emborrachado antes del viaje al país norteamericano.

"Los jugadores pidieron permiso para ir a la playa El Tunco y regresaron a medianoche, la mayoría bien alcoholizados”, comentó Carrillo en Canal 4 el pasado mes de junio.

Días después de las declaraciones del ex presidente de la FESFUT, el jugador Nelson Bonilla saltó en su defensa y declaró falsas las aseveraciones del dirigente.

"Fuimos a la playa un lunes antes de irnos a México, pero no fue (Carrillo), solo se quedaron cinco (en la Fesfut) y dice que llegamos a medianoche, pero en realidad llegamos antes, sabíamos que teníamos un vuelo a México, el problema es asegurar que se hizo algo cuando estuvo allí", dijo Nelson Bonilla en el programa El Salvador FC.

"Él lo hace de manera de hacernos quedar mal, cuando no quiere que suceda algo, le gusta tirar a la gente encima para echar a un lado el problema, a él le gusta tirar cortinas de humo, pero hoy la gente no le creyó... él estaba seguro que no habíamos tomado. Hablar después de eso es romper códigos", indicó el ahora jugador de Alianza.

Tras esas declaraciones, Hugo Carrillo no volvió a mencionar nada del tema.

EL CASO "GLORIETAS"

En noviembre del 2019, el mismo Hugo Carrillo confirmó que 12 seleccionados incurrieron en actos de indisciplina durante su estancia en Santa Lucía en octubre de ese mismo año y los sancionó con multas económicas.

El federativo detalló que siete seleccionados causaron daños a una habitación la noche del 15 de octubre, posterior al encuentro que ganaron 0-2 a Santa Lucía, tras consumir bebidas embriagantes. Los implicados fueron Denis Pineda, Juan Barahona, Raúl Renderos, Jorge Morán, Darwin Cerén, Rodolfo Zelaya y Roberto Domínguez.

A ellos se les multó en el acto, según Carrillo, con $1 mil y se pactó que ninguna de las partes revelaría que infringieron el reglamento de FESFUT en cuanto a comportamientos en concentraciones de selecciones (régimen disciplinario) hasta después de los encuentros con Montserrat y República Dominicana.

Sobre ellos cayó una multa mayor, de $2 mil, aparte de descuentos a sus pagos por jugar durante la última fecha FIFA de noviembre. Dicha sanción se impuso en las semanas posteriores a los incidentes en los cuales, bajo los efectos del alcohol, dañaron el cuarto por el que el hotel santalucense cobró $3 mil adicionales a la FESFUT.

Cinco seleccionados más fueron sancionados por haber acompañado a los siete ya mencionados en un encuentro en una glorieta del hotel, en donde consumieron bebidas alcohólicas.

Estos fueron Narciso Orellana e Ibsen Castro, sancionados con $800 debido a que bebieron junto a los otros siete, y Óscar Cerén, David Díaz y Wilfredo Cienfuegos, multados con $500 por estar presentes, aunque no tomaron.

Este encuentro, según Carrillo, lo detuvo el mismo entrenador Carlos de los Cobos, quien los mandó a descansar al verlos bebiendo en la glorieta del hotel.

Posteriormente se dieron los incidentes en que siete jugadores se juntaron, bebieron y dañaron la habitación donde se ubicaron a los legionarios Pineda y Barahona.