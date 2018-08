Problemas defensivos preocupan en el Firpo

Luis Ángel Firpo tuvo una semana difícil. Después de que el miércoles antepasado se quitó la mufa y ganó su primer partido, tres días después cayó ante Isidro Metapán y cayó en el foso del sótano por segunda vez este torneo.

Levantarse otra vez es un desafío. Cierra este sábado contra Club Deportivo FAS, rival al que respetan porque tiene kilometraje extra por su participación en la Liga CONCACAF.

La semana del equipo usuluteco ha tenido altibajos que afectan. Los jugadores no han cobrado la pretemporada y el próximo 28 de agosto se cumple el primer mes de trabajo en el torneo. Esa situación extradeportiva la tienen que asimilar.

En la penúltima práctica hubo un poco de tensión y reuniones prolongadas. El técnico Jorge Calles llamó la atención a Carlos Anzora, quien estaba jugando como volante derecho pero en el juego colectivo perdió su posición en una ocasión. Resultado: el regaño y separado del trabajo para dedicarse a trotar y luego a refugiarse en una banca.

Y los dos jugadores Nelson Barrios y Gustavo "la Bestia" López continúan en el limbo. Tienen contrato, no han sido cedidos, se presentan a entrenar pero hacen solo número en algunos momentos del entreno porque no están inscritos en el torneo y no saben qué pasará con ellos. Poco alentador es que los tomen en cuenta en algunos minutos del entreno y por eso son los primeros en retirarse también.

Y si eso fuera poco, contra FAS hay cuatro bajas seguras. El goleador Christopher Ramírez, quien ha anotado 4 de los 6 goles, vuelve a la nevera con dos juegos de castigo y por eso se quedó entrenando por separado. Su única motivación y alegría es que en la Selección está convocado y que se sumará al primer microciclo. Con algunas molestias siguen sin entrar al colectivo los defensores Edwin "Muñeca" Martínez y Francisco Jovel. En tanto, el defensor Carlos Hernández Marroquín, quien era fijo en la línea defensiva, fue expulsado en el último partido y no podrá jugar.

Pese a esa adversidad, Calles logra conformar lo que se perfila como el once inicial. Óscar Martínez es titular en la portería; la defensa la integran Giovanni Zavaleta (quien presenta una molestia en su tobillo izquierdo), Rodrigo de Brito, Óscar Menjívar y Amílcar Bermúdez; el mediocampo se pobla con cinco elementos, en la contención con Anthony Roque y Alonso Umaña; Carlos Anzora y Ramón Rodríguez por las bandas y Daniel Luna como volante mixto. Y en el ataque se encomiendan al trinitario Ricardo John quien aún no marca con el equipo.

Los toros cerraron preparación y, como siempre, sin entrenar al menos un día en el Cuscatlán. Cuando les toca jugar allí, solo se presentan el día del partido.

Y ese campo ha sido hostil este torneo. Han perdido sus tres partidos allí, sirviendo de escalera para Jocoro, Audaz y Metapán. Y peligra serlo también de FAS que busca quién pague los paltos rotos, luego de caer entre semana ante Árabe Unido por CONCACAF.

Firpo no quiere seguir en el sótano ni con la etiqueta de ser el equipo más goleado de momento (10), con promedio de dos goles en contra por partido. Mucho menos quiere terminar con un abanico de tarjetas porque en las últimas dos jornadas ha tenido de cinco a seis amonestados más los dos expulsados del domingo. Nada alentador.