Problemas de salud impiden a Fernando Castillo jugar el Apertura 2021

El Apertura 2021 terminó para el volante nacional Fernando Castillo antes de comenzar. Durante la pretemporada, unos exámenes médicos determinaron que tenía problemas de tiroides y le dejó sin fuerzas, con bajo peso y sin opciones de jugar. Una noticia que le dejó helado.

Incluso pensó en el retiro prematuro y viajar a Estados Unidos. Sin embargo, ha contado con el apoyo de su familia y las ganas de salir adelante para que pueda tomar su camino de la recuperación. Aseguró que ha perdido su masa muscular y tiene que empezar de cero, pero confía en que pueda volver a jugar al fútbol el próximo año.

¿Por qué no jugarás este Apertura 2021?

Tuve un problema de tiroides. Todo comenzó con una infección en la garganta y eso no me atacó las amígdalas sino la hormona.

¿Cuánto tiempo lo padeces, qué síntomas tenías?

Desde el inicio de la pretemporada, en la segunda semana del trabajo ahí por el mes de mayo. No pude jugar ningún partido con el Metapán en este Apertura 2021. No puedo desarrollarme como futbolista porque me siento muy débil, bajé mucho de peso y cuando vuelva a entrenar me tocará iniciar desde cero porque no tengo nada músculos a como los había desarrollado, tengo también taquicardia y mareos, vómitos y eso.

¿Eso lo mantienes?

Gracias a Dios esos síntomas ya no están porque llevé un tratamiento rápido, me hice los estudios rápido. El tratamiento consistía en medicina para estabilizarme, recuperé peso, después con más pastillas y para bloquearme en la tiroides tuve un tratamiento en la garganta y ahora estoy en un tratamiento definitivo con yodo.

¿Cuánto tiempo estarás con ese tratamiento?

Ya en esta semana estaré libre. Espero tener una vida normal. Después comenzará a salir con mis amigos a correr e intentar llevar una vida normal, pero por ahora no puedo jugar al fútbol, sobre todo a la intensidad en que se juega.

¿Tu mira está en volver a jugar en el próximo Clausura 2021?

Confío en Dios en que sí voy a regresar el próximo torneo.

¿Cómo superaste toda esta enfermedad?

Al principio fue duro saber que no iba a jugar cuando el doctor me dio la noticia. Fue feo poque no sabía qué tenía porque (en los exámenes) salía una cosa, luego otra y así, no veía nada clara. Cuando me hice las pruebas tiroideas me dijeron que tenía algo malo pero no se sabía qué era. Gracias a Dios tenía los recursos para hacerme los exámenes porque son caros, también gracias a Dios que no era nada maligno sino el problema de la tiroides.

¿Cómo lo tomó el equipo?

Se lo comuniqué al profesor Juan (Cortés, exentrenador del Metapán) y fue muy comprensivo, me dijo que me recuperara al cien y que me necesitaba en el equipo. Con el profe Misael Alfaro estuve platicando con él y me dio su apoyo, es una gran persona. El equipo me dio el apoyo. Me sentía mal al saber que no iba a jugar, me frustré y lloraba, no estaba bien, pero después fui recapacitando en que Dios tiene algo mejor para mí más adelante.

¿Tienes un plan de parte del cuerpo técnico para recuperarte?

Sí, tengo que hablar con el preparador físico del equipo, pero ya se puso a disposición el preparador de la selección (Pablo Rodas) que cuando esté bien le avise y empezamos de nuevo.

¿Cuándo tienes tu último chequeo?

A inicios de diciembre me toca la última cita para ver que no tenga nada.

¿En algún momento pensaste en dejar el fútbol?

Al principio dije sí, ya no voy a jugar, me va a tocar irme a Estados Unidos donde mi papá, me tocará estar viajando y ya no voy a jugar. Pero no es tan fácil decir esto porque es lo que más me gusta.

Recuerdo que cuando salí de FAS y llegué al Águila, no era el mismo. Metía goles pero no tenía mi ritmo. Fue distinto con el Once Deportivo porque tuve confianza y recuperé mi nivel al igual que en Metapán. Mi objetivo era hacer un buen papel para ser llamado a la selección, pero fue mala suerte que me pasó esto.

¿Cómo has visto al Metapán? los resultados no llegan.

No sé qué está pasando porque no llegan los resultados. No estoy ahí, he visto algunos partidos pero los veo apagados, se ve lentos pero no sé qué pasará. Uno quiere que ganen.

¿Seguirás en el Metapán?

No lo sé. Terminé contrato ahora que no puedo jugar en el torneo y veremos qué pasa para el próximo año. De momento tengo algunas llamadas de otros equipos pero lo principal es recuperarme para que pueda tomar mi ritmo y volver a jugar.