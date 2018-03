“Primitivo” Maradiaga: “Quiero ver a Honduras en el Mundial”

HONDURAS. El hondureño Ramón Maradiaga está viviendo en estos días, como aficionado, "todo el entusiasmo y la alegría" para que Honduras clasifique al Mundial de Rusia 2018. Pero como entrenador tiene sus reservas en los partidos de repesca contra Australia, del próximo viernes y el 15 de noviembre."Como aficionado quisiera estar en la copa del mundo, pero como técnico tengo mis reservas, tengo que valorarlo, no debo minimizar a la selección australiana, por algo llegó a estas instancias, como llegó la de Honduras", expresó Maradiaga, exmundialista hondureño en entrevista con Acan-Efe en Tegucigalpa.Como hondureño, "anhelo que sea una tercera participación de Honduras en un mundial de forma consecutiva", pero "como técnico, analizo las cosas y me doy cuenta que no va a ser nada fácil, aún tomando en consideración el resultado que tengamos acá, porque el partido de vuelta va a ser mucho más bravo", enfatizó.Maradiaga es otra gloria del fútbol hondureño, recordado entre varias hazañas por haber sido el capitán de Honduras en el Mundial de España 1982 y, como técnico, por haberle ganado (2-1) a Australia con la selección de su país en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000.Razón de sobra entonces para que Maradiaga conozca qué tienen los australianos, cómo atacan y defienden; cómo se les puede ganar en casa, sacarles un buen resultado en Sydney, sus fortalezas y qué tienen que hacer los jugadores de Honduras en la repesca."Los dos equipos, especialmente en el caso de Honduras, conociendo sus jugadores, tienen la capacidad necesaria como para poder hacer un buen partido y sacar un buen resultado", indicó el también entrenador de Honduras, El Salvador y Guatemala en eliminatorias mundialistas.De los australianos, Maradiaga señaló además que hacen un fútbol en el que "buscan tener posesión del balón", con "una verticalidad y una amplitud que les permita llegar hasta cierto sector del campo y poder enviar balones al área rival, aprovechando una de sus virtudes ofensivas como es el juego aéreo".