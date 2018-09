Primeras diferencias entre Guevara y Ovelar en Sonsonate

Mario Elías Guevara acumuló cuatro partidos sin derrota comandando el banquillo del Sonsonate. Ya tiene nueve puntos y el plantel cocotero ha comenzado a escalar en la tabla. Hoy se fue contento con el empate sin goles ante Santa Tecla, aunque cree que lo mejor hubiera sido un triunfo ante su afición.

Pero aún con esa cantidad de juegos sin perder, la dirigencia del Sonsonate decidió traer al timonel paraguayo Hugo Ovelar, quien viene a trabajar como asesor deportivo.

Ovelar estuvo esta mañana en las gradas del estadio Ana Mercedes Campos y EL GRÁFICO consultó a Guevara sobre la llegada del paraguayo.

"A mí no me incomoda. Sabemos que es decisión de la junta directiva. Entiendo que el profesor Ovelar es un asesor y esa figura no está por encima del técnico. Si alguien viene a sumar, bienvenido sea, pero quizá no es lo correcto", indicó el timonel del equipo cocotero.



Por su parte, Ovelar dijo que quiere reunirse con Guevara para determinar sus funciones.

"Veremos si al cuerpo técnico le gusta que uno venga a aportar sus conocimientos. Tengo que ver si solo debo asesorar al técnico o voy a tener acceso al terreno de juego. Estoy viendo que al equipo le está faltando en lo físico", apuntó el timonel guaraní.

Ovelar dirigió por primera vez en el país en 2015. Lo hizo con Pasaquina. Luego pasó al Municipal Limeño, en 2017. Ahora vuelve para trabajar con Sonsonate.