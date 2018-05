Primera no eligió representantes para comité ejecutivo por diferencias con FESFUT

Para el lunes estaba programada la elección de los dos miembros de la primera división que representarán a esa categoría en el comité ejecutivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) gestión 2018-2022, pero dicha escogitación no se realizó por diferencias con la máxima entidad del balompié cuscatleco.

De acuerdo con el presidente de la Liga Mayor, Ernesto Allwood, la elección no se llevó a cabo debido a que la FESFUT no aceptó aumentar a tres el número de representantes de la primera categoría en el próximo comité ejecutivo. Actualmente tiene dos y Allwood sostiene que querían uno más como "suplente" en caso uno de ellos no estuviera disponible.

Así lo explicó:

Se espera que en las próximas horas la Primera División realice una nueva asamblea de presidentes para escoger a los representantes.

Por la primera división se ha propuesto para el comité ejecutivo de la FESFUT a Guillermo Figueroa, vicepresidente del Santa Tecla; Ernesto Allwood, directivo del Alianza; y Juan Pablo Herrera, presidente del Pasaquina.

Por ahora las Asociaciones Departamentales de Fútbol Aficionado (ADFA) tienen tres representantes en el comité ejecutivo, la primera división tiene dos y segunda y tercera categoría tienen uno cada una.