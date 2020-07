Primera división y Asociación de Futbolistas buscan un acuerdo para que haya torneo Apertura 2020

Una comitiva de la Asociación de Futbolistas Profesionales de El Salvador se reunió este martes con integrantes de una comisión de la primera división para conversar sobre la posibilidad de llegar a cabo el Apertura 2020, desde septiembre de este año.

De acuerdo con el presidente de la Asociación de Futbolistas, Carlos Carrillo, hubo avances en el diálogo con los personeros de la primera división y será este miércoles cuando envíen a la primera categoría la propuesta salarial para el certamen que se avecina.

"Esta es la primera vez que se nos invita a la mesa y lo agradecemos. Estuvimos reunidos con la primera división, pero todavía estamos en negociaciones. Estamos en una plática armónica con la primera, porque se nos han escuchado diferentes puntos que nosotros teníamos como asociación que queríamos ponerlos sobre la mesa para la reapertura del fútbol. Prácticamente, la asociación ha accedido en todos los puntos. Este miércoles vamos a mandar la propuesta (salarial). Hemos tenido una reunión a la que hemos llevado los puntos que nosotros queríamos que se tomaran en cuenta", explicó el zaguero central.

El presidente de Asofutproes dijo sin problemas que ve posibilidad de que en las últimas horas haya un acuerdo en cuanto a salarios con la primera división para poder llevar a cabo el Apertura 2020, que de acuerdo con Carrillo, podría comenzar el 12 de septiembre y ya no el 5 de ese mes, como estaba previsto en un momento.

"Hemos tenido una mesa de diálogo. Insisto, vamos a mandar nuestra propuesta (salarial) a la primera división. Nos vamos a poner de acuerdo para mandar nosotros la propuesta como Asociación y gremio de futbolistas hacia la primera división, y ya no a la FESFUT. Hugo Carrillo estuvo en la reunión como dirigente de Atlético Marte, no como federativo", dijo el defensor.

Carlos Carrillo cree es saludable que pueda haber fútbol nacional. Está seguro de que la afición estará pendiente del desarrollo de este certamen.

"Es bueno que haya fútbol. Ambas partes tenemos que ceder. Por el bienestar de la población es bueno que haya fútbol. La gente extraña el fútbol y cómo sea que se realice, es decir, si debe ser a puerta cerrada, a la gente le va a satisfacer verlo y así olvidarnos el mal momento que estamos pasando como país", dijo el futbolista.

Los jugadores de primera categoría no cobran salario desde el pasado 20 de marzo, cuando se dio por concluido el Clausura 2020, debido al brote por coronavirus. Desde marzo hasta septiembre, los futbolistas acumularán al menos cinco meses de ingresos por la práctica profesional del balompié.

Jugar sin público y protocolo

Por su parte, el presidente de la primera división, Samuel Gálvez, quedó a la espera del envío de la propuesta salarial de parte del gremio de futbolistas. El directivo confía en que pueda haber un acuerdo con los futbolistas para llevar a cabo el Apertura 2020.

"Estamos haciendo lo posible para que haya fútbol. Acá todo tenemos que sacrificarnos un poco. Es bien difícil que la gente llegue a los estadios y entonces estamos considerando un estadio sin público. Aún si hay apertura en los estadios, es bien difícil que la gente quiera llegar, por esto de la pandemia", apuntó Gálvez.

De acuerdo con el presidente de la liga de privilegio, solo hace falta ponerse de acuerdo con los jugadores en cuanto a números. Luego de eso, según el directivo, la liga presentará un protocolo sanitario para los jugadores, cuerpo técnico y árbitros. "Pero mientras no haya un acuerdo en cuanto a si vamos a jugar, no lo podemos dar a conocer. El jugador tendrá que saber que una vez compita se deberá ir a su casa. De nada va a servir que tengamos un protocolo sanitario, si el jugador, después de un partido, se va a otro lugar. Eso ya se los he mencionado. Es un compromiso de ambas partes", dijo Gálvez.