Primera división ve imposible llevar a cabo torneos de reserva , Sub-17 y femenino en el Apertura 2020

El presidente de la primera división, Samuel Gálvez, no ve factible que se pueda llevar a cabo los torneos de reserva, sub-17 y femenino en el Apertura 2020. De acuerdo con el titular de la liga, no es que desde ya esas competencias deben ser canceladas, pero mira complicado el panorama en cuanto a apoyo financiero para poder llevar a cabo esos certámenes.

"Yo veo casi imposible que se puedan llevar a cabo los torneos de la categoría de reserva, sub-17 y femenino, por la situación que se está dando. Eso no quiere decir que ya está cerrado. No lo hemos discutido aún, pero por las medidas (confinamiento y protocolo de salud) está bien difícil. Vamos a tratar de hacerlo. Vamos a buscar las posibilidades para hacerlo. Pero si no encontramos apoyo, va a ser muy complicado", aseguró el titular de la liga de privilegio en plática con EL GRÁFICO.

Ante eso, EL GRÁFICO buscó alguna voz federativa para confirmar que hasta la fecha no se ha recibido en la mesa de trabajo de FESFUT nada relacionado con alguna decisión a tomarse con los torneos de categorías de formación y femenino.

El directivo de FESFUT, Wálter Reyes, dijo que se debería comenzar, ante todo, a ver la posibilidad de que se pueda llevar a cabo el torneo de mayores. "Después pueden venir en cascada los demás torneos. Pero primero es la primera división. Recordemos que con estos torneos de niveles de formación traerían consigo otros protocolos sanitarios", explicó el federativo en charla con este medio.

Reyes insistió en que como integrante del comité ejecutivo de FESFUT la prioridad ahora es el torneo de primera división y que, por lo tanto, las competencias de categorías de formación se podrían reanudar desde enero de 2021. "Los equipos de primera tienen contratos con patrocinadores, que no les van a regalar dinero sin que trabajen. Yo, en lo personal, no mandaría a entrenar a mi hijo si sé que no habrá garantías de nada. La prioridad sería activar primero el torneo de primera división y luego ir hacia abajo en cascada", dijo.