Primera división valorará la posibilidad de ceder jugadores para campamento de selección

Samuel Gálvez, presidente de la Primera División, amplió detalles sobre las modificaciones hechas al calendario del Apertura 2021 por los partidos de la selección de El Salvador en noviembre y explicó algunos de los acuerdos alcanzados con la FESFUT para el préstamo de jugadores a la selección fuera de fecha FIFA.

Sobre el calendario del Apertura, la fase de clasificación finalizará el sábado 27 o domingo 28 de noviembre y al final del Apertura está prevista para el domingo 19 de diciembre. Además se programaron jornadas el 2 y el 18 de noviembre.

"Se consideraron las fechas y ahí por el 13 y 14 que es fecha FIFA lo discutimos para poder evaluar la situación si se jugaba o no se jugaba, en ese ocasión se acordó que los equipos iban a jugar y no importaba si vamos a estar en fecha FIFA, esto con el objetivo de terminar el 19 de diciembre, después viene el 24 de diciembre", comentó Gálvez.

Los equipos también van a ceder a sus jugadores para los partidos amistosos de la azul.

Los juegos oficiales de la octagonal del 12 y 16 de noviembre ante Jamaica y Panamá, respectivamente.

También reveló la fecha para comenzar el próximo torneo. "El 14 o 15 de enero hemos establecido que iniciaría el torneo Clausura 2022".

La Liga valorará la posibilidad de ceder los jugadores para un campamento de la selección nacional.

"Dentro de la planificación para el siguente torneo, en una reunión que tuvimos con el presidente de la Federación, el licenciado Hugo Carrillo manifestó la posibilidad, no algo que si se va a hacer, pero dentro de la planificación podrían considerar a partir del 3 de enero hasta el 26 de un campamento. La pretemporada de nosotros va a ser del 30 de diciembre hasta el 14 que se incié el Clausura y habría que pensarlo se mencionó, pero todavía no hemos tocado ese tema y si ellos hacen ese campamento en el tiempo del Clausura, no le vemos ningún problema o al menos que se llegue a un acuerdo con los equipos que esa es la situación y esa concentración no sería en fecha FIFA", expresó Gálvez.

Gálvez comentó que los equipos hicieron algunas consideraciones para ceder jugadores a la selección. "Nos hemos tenido que poner de acuerdo en cuántos jugadores se le van a dar, yo escucho que hay un pleito entre la primera división y federación, no es así, pero si debemos acordar. Lo importante es que tuviéramos una planificación".

El coronel Gálvez también confirmó que la FESFUT apoyará económicamente a los equipos por la disposición de prestar los jugadores para los amistosos. Uno de los acuerdos es prestar tres jugadores por equipos a la selección nacional.

"Algún equipo dice que no puede ceder más de tres jugadores y hay equipos que cuando les tocan más de dos jugadores ya no se sienten bien, yo no interpretó así porque que diera yo porque a Municipal Limeño me le llevaran dos, tres o cuatro jugadores, lastimosamente no los tengo, pero para mí es una vitrina que me vean los jugadores, pero no todos lo vemos así, para eso hay que llegar a acuerdos", mencionó.