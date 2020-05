Primera división estaría dispuesta a cambiar el formato de su competencia para el Apertura 2020

Los 12 presidentes de la primera división se reunieron este jueves en teleconferencia para revisar el protocolo de salud que FESFUT les envió este martes por la mañana y empezar a ver posibles fechas y acomodamientos de formato para un arranque del Apertura 2020.

Pero de acuerdo con el vicepresidente de Águila, Alejandro González, poco se analizó sobre el protocolo de salud del que FESFUT habría tomado muchas consideraciones acerca del que se propuso en Costa Rica, para volver a los entrenos desde este mes. Pero más allá de eso, González dijo que ahora se deben esperar, primero, las consideraciones gubernamentales, Asamblea Legislativa y Ejecutivo, en el caso del manejo de la pandemia por coronavirus, para pensar en fechas de retorno para el segundo certamen de 2020.

Pese a que aún no hay nada en concreto en cuanto a cuándo volverá el fútbol en El Salvador, González fue claro en afirmar que si el balompié volviera a finales de septiembre, habría que ajustar el calendario de competencias para culminar en diciembre. "Si jugamos en la cuarta fase (de la pandemia por coronavirus), lo haríamos quizá desde finales de septiembre. También podríamos hacer otros formatos. Podemos cambiarlo y hacer algo más corto. Pero no podemos adelantar mucho sin antes saber las reglas del juego de parte del gobierno. Dependiendo de esas reglas podremos ir avanzando la otra semana. Ahora no hay nada en concreto", dijo González en charla con El GRÁFICO.

Por ahora, los presidentes de la liga de privilegio decidieron formar una comitiva, encabezada por el titular de la liga, Samuel Gálvez, para buscar soluciones en cuanto a fechas o formatos posibles, pero siempre y cuando se tenga una respuesta en claro de parte de las autoridades gubernamentales. Los dirigentes de la Liga se van a volver a ver la otra semana, siempre de forma virtual.

"Vamos a esperar qué pasa primero en el gobierno. No es bueno que se tomen decisiones sin saber cuáles van a ser las disposiciones del gobierno. Después de las fechas que disponga el gobierno, tenemos que ver en qué maneras. Si nos dicen que vamos a poder jugar en fase 4, allá por septiembre, para poner un ejemplo, ya no se podría llevar un campeonato de la misma manera. Lo bueno es que hay disposición de los clubes para buscarle el mejor lado. No quiero decir con esto que hay disponibilidad de jugar a puerta cerrada. Vamos a esperar las disposiciones del gobierno. El fútbol es un tema social en este momento, pero hay que buscar las maneras en que económicamente se pueda cumplir, por sino, luego vienen las demandas a los equipos", aseveró el vicepresidente del conjunto emplumado en charla con este medio.