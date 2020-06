Primera división decidirá hasta el próximo martes si habrá o no torneo de liga

La asamblea general de presidentes de la primera división, convocada para este miércoles por la tarde en el auditorio Héctor Palomo Sol de la FESFUT, no logró firmar acuerdos sobre la ratificación del inicio de la temporada 2020-2021 ni sobre la aprobación del nuevo formato de competencia al no contar con los votos requeridos (nueve) para tomar acuerdos de liga tal como ordena sus estatutos, por lo que se reunirán de nuevo el próximo martes a las 2:30 de la tarde siempre en el mismo lugar donde se reunieron siete de los 12 equipos convocados.

Los presidentes de Jocoro, Santa Tecla y FAS junto a los dirigentes de Municipal Limeño, AD Chalatenango, Luis Ángel Firpo y Hugo Carrillo como miembro directivo de Atlético Marte aprobaron una nueva convocatoria para la próxima semana donde se tomará la decisión si habrá o no fútbol en lo que resta del año 2020.

"No alcanzamos acuerdos esta tarde, para hacerlo se debe tener el 80 por ciento de los equipos que conforman la liga y esta tarde solo se presentaron siete, esperamos que al final decidimos que el próximo martes por la tarde sabremos si habrá o no liga pese a que la comisión que se formó para tal fin decidiera que sí habría pero falta la ratificación de los presidentes", destacó Samuel Gálvez, presidente de la primera división al final de dicha asamblea.

El directivo de Municipal Limeño afirmó que entiende las posturas de los presidentes de Águila, Alejandro González; Alianza, Pedro Hernández; y José Antonio Salaverría, de Once Deportivo.

"Ellos desistieron a venir a la reunión por los momentos en que estamos pasando en el tema de salud. Sobre los presidentes de Isidro Metapán (Rafael Lemus Morataya) y de Sonsonate (Walter Castaneda), teníamos entendido que llegarían, supe que don Rafael se le hizo imposible ingresar a San Salvador por el tráfico y que Sonsonate mandaría a un representante del presidente, cosa que al final no fue así", resaltó Gálvez sobre las ausencias de los cinco equipos en la asamblea convocada.

Los presidentes de Águila, Alianza y Once Deportivo se habían excusado con antelación que no asistirían a dicha asamblea general ya que habían solicitado que la misma fuera de manera virtual tal como se han hecho las últimas convocatorias.

"No estamos en condiciones de salir a una reunión sabiendo de los momentos en que estamos pasando en materia de salud", había externado Alejandro González como presidente del Águila al programa radial "Guiri Guiri al aire" de El Gráfico en la emisión de ayer.

Samuel Gálvez confirmó además que "todo se resolverá hasta el próximo martes, la aprobación del nuevo formato de competencia, el sorteo de los grupos y otros puntos que se debían tratar esta tarde y que no se logró hacer, lo importante es que los presidentes presentes en la reunión se han ido ya con una idea clara de lo que se buscará la próxima semana y esperamos que asistan, de no ser posible que envíen a sus representantes ya que lo que se acuerde la otra semana deberá ser respetado, si los presidentes deciden que no haya torneo, así se hará".

El pope de la primera división admitió entender la postura de muchos de sus colegas a la hora de buscar un consenso para iniciar la próxima temporada.

"Entiendo las posiciones de cada equipo y los motivos por los cuales muchos no quisieron venir, esperamos que para el martes deben llegar ellos o que envíen un representante quien deberá aceptar cualquier acuerdo a que se llegue y firma el acta respectiva; debe tener potestad de voto para las decisiones que se tome el próximo martes, a los presidentes que llegaron les ha quedado claro para las modificaciones que puedan surgir en el nuevo formato, ya tienen una perspectiva clara de lo que sucederá el martes", afirmó.