Primera división cederá a sus jugadores para amistoso ante Guatemala

La dirigencia de la primera división tendrá que dejar la fecha 10 del Clausura para jugarse 2 y 3 de marzo, tras la programación del amistoso de selección mayor contra Guatemala para el 6 de marzo próximo.

El lunes pasado, la dirigencia de liga de privilegio satisfizo a FESFUT con la petición de jugar la fecha 10 el 6 de marzo, debido a que la Azul jugaría ante los del quetzal el 3 de marzo, pero ahora ya no será necesario con la nueva fecha.

Samuel Gálvez, dirigente de la primera división, dijo este sábado, luego de conocer la nueva programación del amistoso entre cuscatlecos y chapines, que van a ceder a los jugadores a la selección para el que podría ser el único fogueo de la Azul previo al choque ante Jamaica, por la última fecha de Liga de Naciones de CONCACAF.

"No tenemos ningún problema. Todo queda como estaba. Pero como todo acá es de consenso, lo tenemos que discutir este lunes", apuntó Gálvez, quien este sábado conoció que el amistoso entre El Salvador y Guatemala será este 6 de marzo. Por no ser fecha FIFA, la liga no tiene obligación de ceder a sus jugadores, pero en este caso están en la disposición de colaborar con la FESFUT.

Por otra parte, luego de que la liga despidiera a Eliseo Juárez, el cargo de gerente quedó vacante desde mediados de enero pasado. De acuerdo con Gálvez, el exgerente de Águila, Oskar Cruz, podría llegar a ocupar esa vacante.