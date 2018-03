Primera división: James Ronaldo, baja del Pasaquina ante el Dragón

El Pasaquina no podrá contar con el defensor James Ronaldo, debido a la lesión que sufrió en el partido ante el Chalatenango por la fecha 6."No es nada grave, en el partido donde debuté con Pasaquina tuve un fuerte golpe con el atacante de ellos en mi rodilla y tuve que terminar el partido así con ese golpe y con mucho dolor", comentó el jugador."El médico del equipo me revisó y me dio dos días de incapacidad que finalizaz este día", comentó.Para el partido de esta tarde, dijo: "Espero que mis compañeros logren salir adelante y que el compañero que me sustituya haga bien las cosas para seguir ganado en la liga. Ya para la otra jornada estaré habilitado".