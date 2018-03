Primera división: FAS completó toda una vuelta sin ganar

El último triunfo se ve a lo lejos. El conjunto tigrillo acumuló 11 partidos sin ganar en la primera división profesional.De acuerdo con Osvaldo Escudero, entrenador del equipo, los jugadores deben entrar en una mejor disposición para revertir el mal momento.“Hablamos con los jugadores casi una hora (en el entreno) pero eso de nada sirve si ellos no cambian la actitud”, afirmó Escudero, quien después mencionó: “Acá la obligación es ganar. Hay mucha presión. Yo dependo de los resultados”.Los tigrillos no ganan en partidos oficiales desde octubre del año pasado, cuando se impusieron sobre el Pasaquina con marcador de 2-1, en el partido correspondiente a la jornada 15 del Apertura 2016.“El Pichi” también declaró: “Estoy consciente que tengo un buen plantel. Hay un poco de mala suerte y lesiones”.El pasado miércoles, los asociados cayeron (1-2) en el estadio Óscar Quiteño ante Firpo, episodio que significó el decimoprimer intento en el que no sumaron de a tres.Para el plantel felino, la sequía de triunfos se debe a la falta de contundencia de cara al arco contrario. “Hay que decirlo porque es una realidad. Tuvimos opciones claras, pero no las concretamos. Son cosas que no hay que cometer porque jugamos de local y no podemos dejar ir más puntos”, aseguró el mediocampista Jorge Morán.En la misma línea, cuerpo técnico y jugadores lamentaron el hecho de no retribuir con triunfos el apoyo de la afición santaneca. “La gente nos está acompañando pero nosotros no estamos sacando los resultados. Eso nos enoja”, subrayó Morán.En el certamen anterior, los occidentales culminaron en la séptima posición de la fase regular con 31 puntos, los cuales derivaron de ocho ganes, siete empates y siete derrotas. Posteriormente, en instancias de cuartos de final, quedaron eliminados a manos del Águila, equipo que se impuso con un global de 3-1.