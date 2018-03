Primera división: El tigrillo Alexander Mendoza será operado hoy de una hernia discal

En el nombre dw Dios☝ pic.twitter.com/wCTXEx39Xz — Giovanni Zavaleta (@giozavaleta) February 10, 2017

El defensor Alexander Mendoza pasará este viernes al quirófano debido a una hernia discal que lo marginó del torneo Clausura 2017.El jugador originario de La Libertad aseguró tener buenas expectativas. “Estoy ansioso por salir de la operación, pero también nervioso. Soy sincero, quisiera cerrar los ojos y abrirlos estando fuera de la sala de operaciones”, manifestó Mendoza.El zaguero de 26 arrastra dicha molestia desde el Apertura 2016, torneo en el que disputó mil 278 minutos en 15 partidos. Sobre sus opciones de regresar a la actividad deportiva, manifestó: “Después de esto tengo muchas ganas de volver a competir. Este tiempo me ha servido para estar cerca de mi familia, lo cual me ha dado fuerzas para seguir jugando”.El padecimiento obligó a que Alexander Mendoza no fuese fichado por la Universidad de El salvador, equipo al que se involucró en pretemporada luego de haber sido de baja en FAS. “Al estar todo el tiempo en competencia, se vuelve hasta aburrido lo mismo, pero esto me ha hecho extrañar todo lo que se vive cuando se está dentro de un equipo”, afirmó Mendoza, quien también dijo: “A pesar de toda las carencias que tienen nuestro fútbol, igual hace falta convivir con los compañeros, asolearse en los entre entrenamientos. En fin, todo”.De acuerdo con el zaguero, el tiempo que permanecerá de baja es tentativo, pero podría alcanzar incluso los tres meses. “Debo hablar con el médico después de la operación para saber formalmente el tiempo que necesitaré de recuperación”, señaló Mendoza.Previo al arranque del Clausura 2017, el cuerpo técnico tigrillo optó por las contrataciones de Julio Cerritos y Marvin Molina para reforzar la zona baja.Por su parte, Giovanni Zavaleta, del Santa Tecla, sufrió una luxación de hombro y también pasó por la sala de operaciones. Esta es la fotografía que compartió el jugador en su cuenta de Twitter antes de ser intervenido: