Primera división: El Sonsonate utilizó boletos “reciclados” para el juego ante Municipal Limeño

Tal y como ocurrió hace seis días en el partido entre el Municipal Limeño y el Águila , el Sonsonate echó mano hoy de boletos “reciclados” para el control de la taquilla del juego ante la escuadra santarroseña que se disputa en el estadio Ana Mercedes Campos.Los boletos utilizados corresponden al duelo entre estos dos equipos, pero del Apertura 2016, disputado el domingo 14 de agosto de 2016.Para el presidente del equipo cocotero, Pedro Contreras, la decisión de reutilizar la boletería se dio porque la cantidad de público que llegaría no sería grande."Lo hicimos porque sabíamos que la gente no iba a venir, y si la gente no llega, ¿Para qué vamos a estar gastando en boletería, no le vemos ningún problema. Depende también del equipo que sea, contra Águila, FAS o Alianza sabemos que la gente responde", dijo el directivo.En el boleto además de la hora del juego, no coincide además en el valor de las entradas de hoy, que tienen precios de $4 y $6, pues en ese momento tuvieron un costo en la localidad de general por $5."Para nosotros no hay ningún inconveniente, los boletos son registros que lleva Sonsonate como equipo, tiene una fecha diferente, pero solo es para tener un comprobante que presentar en la entrada", manifestó antes de admitir que en caso que se diera una suspensión del choque "sería mala suerte para nosotros, pero no creo que haya ese tipo de problemas, lo hacemos para ahorrar gastos innecesarios".