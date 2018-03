Primera división: César Flores será baja en Firpo ante Santa Tecla

El volante ofensivo de Luis Ángel Firpo, César Flores, se perderá este sábado el duelo ante el campeón de liga, Santa Tecla, por la jornada cuatro del Clausura 2017 por lesión.El propio jugador admitió telefónicamente desde Usulután que el pasado miércoles sufrió ante el FAS un leve tirón en uno de sus muslos que lo obligó a abandonar el terreno de juego en el primer tiempo.“Listo del todo no pero con todo el apoyo moral para el grupo, no creo que tenga participación mañana ante Santa Tecla ya en el juego pasado sufrí un tirón en mi muslo derecho que me obligó a salir del juego ante el FAS”, aseveró con desconsuelo. “Ante el FAS llegué con una leve molestia en mi tobillo izquierdo que no me impidió jugar, pero luego sufrí el tirón y ya no pude seguir”, acotó.Flores admitió que ayer le practicaron exámenes médicos para conocer con detalle el nivel de lesión en su muslo diestro pero que al final los resultados fueron alentadores.“El médico me ha dado aproximadamente una semana de reposo, gracias a Dios no hay rotura muscular y ahora solo me concentro en las terapias, lamento mucho no poder jugar el partido ante Santa Tecla luego de dos victorias consecutivas, espero que mis compañeros logren ganar ese juego ya que debemos hacer respetar nuestra localía”, afirmó.