Primera División todavía no define si jugará con público en el Apertura 2020

Falta un mes para que arranque la competencia del Apertura 2020, programado a partir del 10 de octubre, pero el circuito de primera división no tiene claro hasta este momento si montará su certamen con un porcentaje de acceso de público a los diferentes estadios o será definitivamente a puerta cerrada. Esta disyuntiva surge en medio de tiempos de pandemia por coronavirus, pese a haber tenido una baja el la curva de contagios.

"Yo entiendo que este es un tema que desde el principio lo hablamos, que vamos a comenzar con estadios a puertas cerradas. Luego, viendo el desarrollo que esto pueda tener, considero que octubre y noviembre, tal vez, sería a puerta cerrada. Luego de que esta situación de la pandemia se vaya aminorando a lo mejor, en diciembre, podemos jugar con puertas abiertas en los escenarios deportivos", dijo el vicepresidente de Águila, Alejandro González, en charla con EL GRÁFICO.

En igual situación dubitativa está el presidente de FAS, Guillermo Morán, quien solo hace un par de días indicó que aún no está claro si el Apertura se jugará con o sin público en los estadios. "Por el momento no estamos claros si comenzaremos con un porcentaje de afición. Como institución, nos hemos preparado para generar confianza en nuestro club. Este inicio de campeonato es muy especial, porque creímos que no se iba a dar", aseguró el titular de la dirigencia del equipo asociado a Tigo Sports.

Por su parte, el presidente de la primera división, Samuel Gálvez, dijo a EL GRÁFICO que como liga tienen dos protocolos sanitarios que ya habrían recibido el visto bueno del MINSAL. "Uno es para jugar con público y el otro es para hacerlo sin aficionados en los estadios. Son diferentes, pero los dos están avalados con las condiciones que poseen respectivamente. En esa parte, creo que no vamos a tener ningún problema. Nuestra obligación sería darle cumplimiento a los protocolos", dijo Gálvez

Sin embargo, pese a tener dos protocolos aprobados, uno para dar acceso a aficionados a los estadios y otro para hacerlo sin hinchas, la primera división aún no tiene última palabra en ese tema. "Acordate que esto cambia. Ojalá que acá no haya un repunte de casos. Si no lo hubiera y todo se mantiene como estamos ahora, creo que se podría jugar con un 30 por ciento de aficionados en los estadios", dijo el titular de la primera categoría

Unión de esfuerzos

Desde ya, Gálvez cree que el Apertura 2020 será un torneo difícil. Por lo tanto, espera que hoy más que nunca haya apoyo de patrocinadores para los equipos. "Acá todos estamos haciendo un esfuerzo. Si los jugadores no hubieran aceptado la reducción del 20 por ciento en sus salarios, en este certamen, hubiera sido bien difícil llevar a cabo el torneo, aunque hubiera venido dinero de FIFA. Esos $41,000 que van a dar en apoyo a los equipos hay que dividirlo en dos torneos. Hay equipos que tienen planillas de $100,000. Pero se agradece ese aporte, para que todos caminemos", apuntó el directivo del circuito mayor.

Con relación a ese aporte de FIFA, González, vicepresidente de Águila, dijo que desde este jueves, FESFUT iba a comenzar a hacer los depósitos del dinero que concierne al apoyo financiero que FIFA iba a dar a sus asociaciones que fueron golpeadas desde lo financiero, debido a los estragos de la pandemia por coronavirus.