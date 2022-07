Primera División interpondrá un aviso a la Fiscalía si los árbitros no se presentan

Tras la conferencia de prensa de la Asociación Salvadoreña de Árbitros Profesionales de Fútbol (ASAPROF) en donde confirman que no asistirán a sus respectivos juegos de la jornada del Apertura 2022 debido a que no se cuenta con el aval oficial de la comisión de arbitraje de la FESFUT, la primera división advierte que si los referís no se presentan a sus partidos, mañana lunes interpondrán un aviso a la Fiscalía General de la República para que se investigué quién está coaccionando a los árbitros para que no se presenten.

�� ACTUALIZACIÓN | COMUNICADO DE PRENSA pic.twitter.com/SHNyWlLHEh — LaPrimera (@primerafutboles) July 17, 2022

La Primera dicta que la autorización se dio a través de un audio del vicepresidente de la comisión nacional de arbitraje, Waldo Polío, en la que menciona que, "Señores instructores, en este momento estamos una reunión de carácter urgente con los miembros de la comisión de árbitros y se ha tomado una decisión única hoy (ayer), mañana (hoy) y los juegos de reserva. Así que comunicarles a sus árbitros que se presenten en los estadios que les corresponden".

El comunicado afirma que si los colegiados no se presentan a los respectivos encuentros avisarán a la FGR para que se inicie una investigación para saber quién los está coaccionando.