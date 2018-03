Primera División inhabilita a presidente del Chalatenango

La asamblea de presidentes de la primera división profesiobal inhabilitó esta noche al presidente del Chalatenango, Fernando Alas, para ejercer su cargo como secretario de la máxima categoría.

De acuerdo con el presidente del FAS, Guillermo Morán, Alas ha sido marginado de la mesa de trabajo de la primera divisidivisión hasta diciembre de este año, fecha en la que concluirá el mandato del actual directorio, encabezado Pedro Arieta Vega.

De acuerdo con la asamblea de presidentes, máxima autoridad en el circuito mayor, Alas fue inhabilitado por mentir a la liga en cuanto a que el entrenador guatemalteco Carlos "Comanche" Mijangos era quien estaba a cargo del equipo, cuando en realidad quien dirigía en los juegos y trabajaba la semana con los jugadores era el nacional William Renderos Iraheta.

De su parte, Alas consideró que hay vacíos legales en la decisión de la primera categoría.

"El acta anterior consta del día 18 de abril y se me convoca para el 17 de este mes. No existe todo eso. Eso no tiene asidero legal. No saben lo que están haciendo, jurídicamente. Hay mucha gente en la liga que conoce derecho, pero ahora, por querer actuar de prisa, están violentando procedimientos. Así de fácil", apuntó el dirigente del plantel norteño, quien esperará la notificación para tomar una decisión.