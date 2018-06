Presos en Argentina hacen huelga de hambre para ver el Mundial

Según los prisioneros de la cárcel en el Puerto de Madryn, ver el Mundial de Rusia 2018 es un derecho y hoy han iniciado una huelga de hambre para que les lleven una televisión y poder ver los partidos tras las rejas.

Las autoridades del centro de detención no han hecho caso caso a la peticiones de los internos, pero los detenidos no se han quedado de brazos cruzados.

Los reos presentaron una petición de Habeas Corpus con argumento en la ley 23.098. La petición puede ser solicitada cuando exista una omisión, limitación o agravación de las condiciones requeridas en la privación de libertad.

Además, decidieron no recibir las raciones de comida en forma de protesta para que se les pase el Mundial. La jueza Patricia Asaro dijo que la petición no es motivo de Habeas Corpus, en consecuencia la solicitud no procede y los reos se quedarán sin ver la mayor fiesta deportiva.

Jueces especializados dijeron a la cadena internacional BBC Mundo que los reos están sujetos a las restricciones que se les impongan en cada centro penal.