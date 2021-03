Presidentes de equipos de primera división ratificaron registrarse ante INDES

Ocho presidentes y cuatro vicepresidentes de los 12 equipos de la primera división pidieron el pasado lunes se respetara el acuerdo tomado en reunión de presidentes del pasado 7 de diciembre en el sentido que la primera división comenzara a realizar los trámites respectivos para inscribirse ante el Registro Nacional de Federaciones y Asociaciones Deportivas del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), acuerdo que al final no fue cumplido en su momento.

Ante ello, los presidentes de los equipos Once Deportivo, Isidro Metapán, FAS, Sonsonate, Santa Tecla, AD Chalatenango, Luis Ángel Firpo y Jocoro, junto a los vicepresidentes de Alianza, Atlético marte, Municipal Limeño y Águila ratificaron dicho acuerdo para que a la Primera División Profesional realice a la brevedad los trámites requeridos para tal efecto.

“Los Presidentes de la liga ha ratificado el acuerdo que tomamos hace ya 102 días y que por distintas causas, justificables o no, no se cumplieron. Como liga no debemos estar al margen de la ley y por eso se ha tomado este día la decisión de ordenar a la Primera División Profesional como tal que inicie los trámites para su inscripción ante el INDES”, destacó José Antonio Salaverría, presidente del Once Deportivo.

El dirigente del equipo ahuachapaneco admitió que el Once Deportivo es una Sociedad Anónima por lo que no aparece registrado en el lista que publicó el INDES el lunes anterior, pero que buscarán la manera de realizar el traslado respectivo de sus credenciales.

“Por ser Sociedad Anónima no estamos obligados en hacer ese traslado, pero no lo descartamos a fin de apegarnos a la ley”, indicó.

Por su parte, Eduardo Amaya, presidente del Santa Tecla FC y uno de los dos equipos de la primera división que ya recibieron las credenciales de parte del INDES (el primero fue Luis Ángel Firpo en marzo pasado), dijo que “el acuerdo tomado ratifica la decisión de los presidentes de la primera división para no estar al margen de la ley. Santa Tecla así lo ha interpretado, hicimos los trámites respectivos y espero que la Primera División siga los mismos pasos para cumplir el mandato de ley”, aseguró.

Deportes LPG buscó conocer la opinión de la parte administrativa de la Primera División sobre el tema y el gerente del mismo, Óskar Cruz, admitió que “los presidentes ratificaron el lunes el acuerdo que tomaron en diciembre pasado para comenzar a realizar los trámites exigidos. Como liga mayor ya se está haciendo el papeleo requerido para que a brevedad la Primera División quede inscrita ante el Registro Nacional de Federaciones y Asociaciones Deportivas del INDES tal como lo exige la Ley General de los Deportes”, acotó.